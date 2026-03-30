Agostina Páez la abogada argentina acusada de racismo en Brasil podrá regresar al país

Con esta decisión, podrá esperar la resolución del caso en Argentina, en el marco de un esquema de cooperación judicial.

La causa tuvo varios giros en las últimas semanas. En la audiencia del 24 de marzo, el juez había autorizado en un primer momento su regreso bajo ciertas condiciones, pero esa decisión fue revertida pocas horas después, ordenando que permaneciera detenida en Brasil hasta el fallo definitivo, algo que generó gran incertidumbre en el entorno de la imputada.

Agostina Páez fue denunciada por el delito de injuria racial, que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión.

En un principio, pesaban sobre ella tres denuncias, pero luego fueron unificadas y la acusación solicitó una condena de dos años, la mínima prevista.

Tanto la fiscalía como la querella avalaron la posibilidad de que la abogada regrese a la Argentina y cumpla eventuales medidas alternativas desde su provincia, lo que allanó el camino para la resolución conocida.

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Entre las opciones que analiza el juez se encuentra la homologación de ese acuerdo, lo que implicaría una condena de dos años sustituida por medidas como trabajos comunitarios, cursos vinculados a derechos humanos o el pago de una multa. Dado que se trata de una pena baja y de una persona sin antecedentes en Brasil, el cumplimiento en su país de origen aparece como una alternativa viable.

El veredicto final podría conocerse en un plazo de entre 15 y 20 días. Mientras tanto, con el hábeas corpus concedido, la abogada quedará habilitada a regresar a la Argentina y aguardar allí la definición de su situación judicial.

Fuente: minutouno.com