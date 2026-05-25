El papa León XIV alertó sobre la IA en su primera encíclica: "Magnífica Humanitas"

Papa León XIV La encíclica del papa León XIV llama al debate profundo entre los principales líderes globales y expertos informáticos del mundo.

De acuerdo con el documento pontificio, la confianza ciega en los procesos automatizados puede derivar en la deshumanización de los servicios básicos. El Santo Padre puntualizó que, cuando los datos influyen directamente en la concesión de créditos bancarios, el acceso a oportunidades laborales o la selección de personal, es indispensable que las determinaciones sean transparentes, comprensibles y sujetas a la supervisión de autoridades humanas responsables.

El escrito de la Iglesia católica expone que la centralización de esta tecnología en corporaciones multinacionales fomenta un escenario de asimetría global. La publicación advierte que pequeños grupos de poder financiero concentrado pueden orientar las decisiones de consumo de la población e interferir de forma directa en los procesos democráticos de las naciones, afectando los principios de justicia social y la soberanía de las comunidades locales.

Regulaciones internacionales frente a la inteligencia artificial bélica

En el plano de las relaciones internacionales, la encíclica papal formula un llamado urgente a los Estados soberanos y a los organismos multilaterales, como la ONU, para implementar marcos regulatorios estrictos sobre la propiedad de los datos y el uso militar de la innovación digital.

El Pontífice hizo especial hincapié en el peligro que representa la aplicación de automatizaciones en los escenarios de conflicto armado. El texto señala que el uso de armamento autónomo y de análisis predictivo en el ámbito bélico reduce las víctimas a meros datos estadísticos e impersonales, neutralizando la responsabilidad moral de las fuerzas armadas implicadas en el terreno de combate directo.

Ante este panorama, el obispo de Roma solicitó el establecimiento de restricciones éticas globales rigurosas, instando a la comunidad internacional a ralentizar los procesos de desarrollo que no cuenten con garantías de seguridad. La propuesta del Vaticano promueve una participación activa de la sociedad civil y el sostenimiento de políticas públicas que protejan los espacios de deliberación democrática frente a la velocidad de la evolución tecnológica.

Consecuencias laborales de la IA y el riesgo de exclusión

La encíclica Magnifica Humanitas aborda además las transformaciones estructurales dentro del mercado de trabajo global. El líder religioso manifestó su preocupación por la sustitución de puestos laborales mediante sistemas robotizados, señalando que la reconversión tecnológica genera nuevas formas de marginación económica y pobreza estructural en diversos sectores de la población.

Papa León XIV La Iglesia católica expone que la centralización de esta tecnología en corporaciones multinacionales fomenta un escenario de asimetría global.

El documento papal convoca a empresarios, sindicatos y dirigentes políticos a coordinar medidas de contención para evitar que la transición digital resulte en una multitud de trabajadores excluidos por las maquinarias autónomas. Según lo expresado en las páginas del texto, las nuevas metodologías de producción no implican necesariamente un progreso cualitativo si marginan el sustento de las familias.

Finalmente, la presentación de la encíclica en el Aula del Sínodo contó con la participación excepcional del propio León XIV, acompañado por expertos técnicos del sector tecnológico y miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Con este pronunciamiento formal, la Iglesia católica busca fijar una posición clara respecto a las corrientes transhumanistas de Silicon Valley, ratificando el rol del ser humano como colaborador de la creación y rechazando la postura de un espectador resignado ante el avance técnico. La encíclica ya genera debates profundos entre los principales líderes globales y expertos informáticos del mundo.