El papa León XIV presentó oficialmente este lunes en el Vaticano su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas. El documento doctrinal se enfoca en los desafíos éticos, sociales y políticos que plantea la inteligencia artificial en la civilización actual, marcando un hito para la Iglesia.
El papa León XIV alertó sobre la IA en su primera encíclica: "Magnífica Humanitas"
"Magnifica Humanitas", la nueva encíclica del Papa León XIV, advierte sobre el control de la inteligencia artificial y su impacto en la dignidad humana
La Santa Sede detalló que el texto fue firmado de forma simbólica el pasado 15 de mayo, fecha en la que se conmemoró el 135.º aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII en 1891. Aquel documento histórico sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia católica ante las transformaciones de la Revolución Industrial, estableciendo un paralelismo directo con la actual transición hacia la automatización digital que vive el planeta.
Los desafíos de la IA en la dignidad humana para el papa León XIV
El eje central de la carta encíclica gira en torno a la preservación de la condición humana frente al avance tecnológico. El el papa León XIV remarcó que las herramientas automáticas deben permanecer subordinadas al servicio de las personas y no a la inversa, advirtiendo sobre el riesgo de delegar decisiones cruciales en sistemas algorítmicos abstractos que dominan la vida cotidiana.
De acuerdo con el documento pontificio, la confianza ciega en los procesos automatizados puede derivar en la deshumanización de los servicios básicos. El Santo Padre puntualizó que, cuando los datos influyen directamente en la concesión de créditos bancarios, el acceso a oportunidades laborales o la selección de personal, es indispensable que las determinaciones sean transparentes, comprensibles y sujetas a la supervisión de autoridades humanas responsables.
El escrito de la Iglesia católica expone que la centralización de esta tecnología en corporaciones multinacionales fomenta un escenario de asimetría global. La publicación advierte que pequeños grupos de poder financiero concentrado pueden orientar las decisiones de consumo de la población e interferir de forma directa en los procesos democráticos de las naciones, afectando los principios de justicia social y la soberanía de las comunidades locales.
Regulaciones internacionales frente a la inteligencia artificial bélica
En el plano de las relaciones internacionales, la encíclica papal formula un llamado urgente a los Estados soberanos y a los organismos multilaterales, como la ONU, para implementar marcos regulatorios estrictos sobre la propiedad de los datos y el uso militar de la innovación digital.
El Pontífice hizo especial hincapié en el peligro que representa la aplicación de automatizaciones en los escenarios de conflicto armado. El texto señala que el uso de armamento autónomo y de análisis predictivo en el ámbito bélico reduce las víctimas a meros datos estadísticos e impersonales, neutralizando la responsabilidad moral de las fuerzas armadas implicadas en el terreno de combate directo.
Ante este panorama, el obispo de Roma solicitó el establecimiento de restricciones éticas globales rigurosas, instando a la comunidad internacional a ralentizar los procesos de desarrollo que no cuenten con garantías de seguridad. La propuesta del Vaticano promueve una participación activa de la sociedad civil y el sostenimiento de políticas públicas que protejan los espacios de deliberación democrática frente a la velocidad de la evolución tecnológica.
Consecuencias laborales de la IA y el riesgo de exclusión
La encíclica Magnifica Humanitas aborda además las transformaciones estructurales dentro del mercado de trabajo global. El líder religioso manifestó su preocupación por la sustitución de puestos laborales mediante sistemas robotizados, señalando que la reconversión tecnológica genera nuevas formas de marginación económica y pobreza estructural en diversos sectores de la población.
El documento papal convoca a empresarios, sindicatos y dirigentes políticos a coordinar medidas de contención para evitar que la transición digital resulte en una multitud de trabajadores excluidos por las maquinarias autónomas. Según lo expresado en las páginas del texto, las nuevas metodologías de producción no implican necesariamente un progreso cualitativo si marginan el sustento de las familias.
Finalmente, la presentación de la encíclica en el Aula del Sínodo contó con la participación excepcional del propio León XIV, acompañado por expertos técnicos del sector tecnológico y miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Con este pronunciamiento formal, la Iglesia católica busca fijar una posición clara respecto a las corrientes transhumanistas de Silicon Valley, ratificando el rol del ser humano como colaborador de la creación y rechazando la postura de un espectador resignado ante el avance técnico. La encíclica ya genera debates profundos entre los principales líderes globales y expertos informáticos del mundo.