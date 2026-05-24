Quién es el hombre abatido tras el tiroteo afuera de la Casa Blanca

¿Quién es el hombre abatido afuera de la Casa Blanca?

La CBS identificó al atacante como Nasire Best, un hombre de 21 años que era conocido por el Servicio Secreto y tenía antecedentes documentados de problemas de salud mental.

Este hombre intentó ingresar a la Casa Blanca en julio de 2025 y fue arrestado cerca de ella por el Servicio Secreto, y pasó un tiempo en un centro psiquiátrico. Llevaba 18 meses viviendo en Washington D.C.

El presidente Donald Trump, a través de una publicación en Truth Social, agradeció al Servicio Secreto su "rápida y profesional actuación" en la detención del atacante, quien, según él, tenía un "historial de violencia y una posible obsesión con el edificio más emblemático de nuestro país".

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Es importante recordar que este tiroteo se ha producido apenas un mes después de que otro hombre armado abriera fuego durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Por el momento, este hecho permanecerá bajo investigación y es muy probable que las calles aledañas a la Casa Blanca permanezcan cerradas durante horas para evitar cualquier otro tipo de ataque.

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Agentes del Servicio Secreto respondieron a los disparos del hombre, e hirieron al atacante. El mismo fue trasladado al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Además, hay que destacar que un transeúnte también resultó herido en el tiroteo, pero el Servicio Secreto no proporcionó más detalles sobre su estado, ni sobre de quién se trata. Por otro lado, ningún agente resultó herido en el ataque.