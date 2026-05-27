Dura sanción a un jugador de la Selección argentina Sub 17 por insultos racistas en un partido con Brasil

De este modo, el futbolista no podrá sumar minutos en la División Reserva del conjunto de Avellaneda ni en su respectiva categoría hasta la finalización de su suspensión.

El expediente disciplinario realizado por el ente del fútbol sudamericano se inició formalmente a partir de la acusación de los futbolistas del seleccionado brasileño, quienes denunciaron que Machuca realizó ademanes discriminatorios dentro del campo de juego en el estadio de Sportivo Ameliano durante el partido entre ambos equipos.

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Aunque las imágenes de la transmisión oficial no consiguieron registrar la secuencia exacta de los hechos, las protestas se dirigieron directamente al árbitro principal, David Ojeda, que optó por no activar las directrices vigentes del protocolo antirracismo.

La AFA presentará una apelación

Frente a este escenario, la AFA confirmó que presentará un recurso de apelación para que el juvenil logre integrarse a las concentraciones y a los encuentros preparatorios previos al Mundial de la categoría que se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este año, fechas para las cuales el jugador ya habrá cumplido la totalidad del castigo.