La Selección argentina Sub 17 perdió frente a Brasil en el Sudamericano y hubo agresiones

La Selección Argentina Sub 17 vio cortada este viernes su marcha exitosa en el torneo subcontinental de la Conmebol, al caer estrepitosamente por 3 a 0 frente a su par de Brasil en la ciudad de Villeta, Paraguay, por la tercera fecha del Grupo B, demostrando serias falencias defensivas.
El equipo nacional venía de ganar 3 a 2 a Venezuela logrando los seis puntos en disputa, pero en la 3ª ronda del Sudamericano Sub 17 encontró freno frente a Brasil. El encuentro se desarrolló en el estadio Ameliano (Villeta) y contó con el arbitraje del paraguayo David Ojeda. Un exceso en el festejo brasileño generó corridas y conatos de pelea tras el pitazo final.
La Selección argentina Sub 17 perdió con Brasil y terminaron a las piñas
Brasil pudo redondear un 3 a 0 favorable para posicionarse en solitario en lo más alto del Grupo B (9 unidades), gracias a los goles de Riquelme Da Silva (2) y Eduardo Conceicao. De esta forma Argentina quedó como escolta con 6 puntos, por los triunfos ante Perú y Venezuela.
Sobre el final se desató una pelea entre los jugadores debido a las burlas que hicieron los jugadores de Brasil. En estas escaramuzas resultó expulsado el extremo Tobías Goytia (River), que se perderá el partido de cierre de la fase contra Bolivia.
La Selección que dirige Diego Placente no pudo sellar su pasaje a la semifinal y la clasificación al Mundial de la categoría a disputarse en Qatar en noviembre próximo.
La Selección argentina Sub 17 deberá esperar al domingo (a las 17), cuando juegue con Bolivia, que marcha penúltimo (4 puntos) en el estadio CARFEM (Ypané). A dos unidades marchan Bolivia y Venezuela, y una caída de la Albiceleste los deja fuera de la siguiente ronda.