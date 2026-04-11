La Selección argentina Sub 17 perdió frente a Brasil en el Sudamericano y hubo agresiones

El equipo nacional venía de ganar 3 a 2 a Venezuela logrando los seis puntos en disputa, pero en la 3ª ronda del Sudamericano Sub 17 encontró freno frente a Brasil. El encuentro se desarrolló en el estadio Ameliano (Villeta) y contó con el arbitraje del paraguayo David Ojeda. Un exceso en el festejo brasileño generó corridas y conatos de pelea tras el pitazo final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2042772273224917309&partner=&hide_thread=false ESCÁNDALO EN EL FINAL DE ARGENTINA VS. BRASIL SUB 17. pic.twitter.com/aE032RIswx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 11, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WadsonAraujo89/status/2042759236577382706&partner=&hide_thread=false O jovem Riquelme, atacante do #Atlético, guardou dois gols neste primeiro tempo entre Brasil e Argentina. Já são três gols do jogador do Galo, nesse Sul-Americano Sub-17.



Esse aí tem um futuro muito brilhante



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La Selección argentina Sub 17 perdió con Brasil y terminaron a las piñas

Brasil pudo redondear un 3 a 0 favorable para posicionarse en solitario en lo más alto del Grupo B (9 unidades), gracias a los goles de Riquelme Da Silva (2) y Eduardo Conceicao. De esta forma Argentina quedó como escolta con 6 puntos, por los triunfos ante Perú y Venezuela.