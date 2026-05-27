Prime Video tiene una obra maestra que no te dejará parpadear ganadora de 2 Oscar

Pero su rutina es interrumpida cuando Höss es reasignado a otro campo, amenazando todo lo que han construido.

Zona de interés se inspira en la historia real del nazi Rudolf Höss, que supervisó Auschwitz como comandante. La película retrata el marcado contraste entre la serena vida de Höss y su familia, instalados en una elegante casa con jardín justo al lado del campo de concentración.

Jonathan Glazer, el director, encuadra a los personajes no como monstruos grotescos, sino como "horrores no pensantes, burgueses y con carrera", ilustrando cómo transforman una crueldad inimaginable en algo tan cotidiano que pasa a un segundo plano. Afirmando además que le impulsaba a "desmontar la idea" de los nazis como algo "casi sobrenatural".

Prime Video: de qué trata la película Zona de interés

Cuando pensamos en el Holocausto, en los terrores que albergaron campos de concentración como Auschwitz, nos vienen a la cabeza las imágenes de todos aquellos que sufrieron las calumnias dentro de, entre otras cosas, las cámaras de gas.

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Sin embargo, ellos no fueron los protagonistas. Día tras día, los soldados que militaban en estas localizaciones miraban impasibles como cientos de personas morían.

Algunos, incluso, disfrutaban con este hecho. El director Jonathan Glazer comanda un proyecto que trata sobre uno de los sucesos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista diferente: el de los captores.

Prime Video: reparto de la película Zona de interés

Christian Friedel

Sandra Hüller

Luis Noah Witte

Nele Ahrensmeier

Lilli Falk

Johann Karthaus

Tráiler de la película Zona de interés