Cómo surgió el famoso meme de la novela "Señora del Destino"

¿De qué trata la novela brasilera "Señora del destino"?

"María do Carmo es una madre de cinco hijos que triunfó en la vida con mucha lucha y tesón, pero que todavía tendrá una batalla que luchar: obtener el cariño de su hija quien fue secuestrada cuando era una recién nacida", es la sinopsis de esta novela que se estrenó en 2004.

Embed - That Brazillian Girl Thinking/Math Meme (Nazare Tedesco - Her Own Destiny)

Esta novela que protagonizada por Susana Vieira, Carolina Dieckmann, José Mayer y José Wilker, coprotagonizada por Marcello Antony, Débora Falabella, Leandra Leal y Leonardo Vieira y la primera actriz Miriam Pires, con las participaciones antagónicas de Renata Sorrah, José de Abreu, Eduardo Moscovis y Letícia Spiller, y la actuación especial de la primera actriz Tonia Carrero y el primer actor Tarcísio Meira.

La historia del meme de la "mujer calculando"

En el meme vemos a Nazaré Tedesco con cara de pensativa, y el mismo se ha utilizado para muchísimas bromas en redes sociales. La escena en concreto ocurre cuando la falsa madre de Isabel recuerda lo vivido en el hospital psiquiátrico antes de caer en la cárcel.

Señora del destino "Señora del destino", novela brasilera.

¿Qué es un meme?

Un meme es una idea, concepto, expresión o situación que se transmite de persona a persona y se replica rápidamente en internet. Generalmente se presenta como una imagen, video, texto o sticker con un enfoque humorístico, satírico o de crítica social.

No es una simple coincidencia que el meme de la mujer calculando se volviera viral a nivel mundial. Brasil se ubica como el cuarto país con el mayor número de usuarios de internet del mundo. De esta manera, todo lo que surge en aquel país, se termina viralizando de manera internacional.