Un jefe de Gabinete convertido en meme nacional

Manuel Adorni congreso 2 Manuel Adorni no ha dado explicaciones a los legisladores que lo inquirieron en la Cámara de Diputados ni mucho menos a la prensa.

Ha llegado a excusarse con el argumento de que una mordaza judicial no le permite hablar. Una coartada de patas cortas porque desde el conocimiento del Derecho o desde el sentido común, todos sabemos que nada puede impedir a alguien gritar su inocencia. Bastaría con que muestre un par de papeles que expliquen la procedencia de sus ingresos, los que deberían corresponderse con sus gastos.

Adorni cuenta con el férreo apoyo presidencial, y la pregunta que crece frente al escándalo es qué anima a Milei a sostenerlo incondicionalmente, pese al desgaste que aqueja al gobierno y al Gabinete que ha quedado pegado tras la puesta en escena la semana pasada en el Congreso.

Con cada caso que va saltando las sospechan aumentan en forma pareja al descrédito sobre la batalla moral libertaria y no faltan especulaciones acerca del pago de sobresueldos a funcionarios u otras potenciales irregularidades. Uno de los que debe estar sintiendo el escarnio ajeno en el terreno propio es el ministro Toto Caputo que debe lidiar con una plataforma política movediza donde debería asentarse sin sobresaltos el programa económico.

Mientras Adorni no explica a la ciudadanía, no sobre sus asuntos privados sino respecto del manejo de los fondos que justifique su modus vivendi, la Justicia hace su trabajo y la prensa cumple con su rol investigativo e informativo, aun soportando las diatribas oficiales. En tanto, los políticos opositores se frotan las manos.

A menos que el Presidente mueva las piezas a la altura de lo esperable, el Adorni Gate seguirá escalando. Y los memes estarán a la orden con foco en el personaje y en sus gustos kitsch, propio de "new rich", que habría satisfecho con parte de los 245 mil dólares que le habría costado la refacción de una de sus propiedades.