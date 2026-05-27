Copa Sudamericana: San Lorenzo fue eliminado y así está el panorama para los argentinos

Embed - ¡GOLPAZO! SAN LORENZO PERDIÓ Y SE DESPIDIÓ DE LA SUDAMERICANA | San Lorenzo 0-1 Recoleta | RESUMEN

Santos de Brasil venció como local por 3 a 0 a Deportivo Cuenca de Ecuador y con 7 puntos fue escolta por diferencia de gol, ya que en el desempate olímpico con el Ciclón ambos cotejos terminaron igualados (1 a 1 en Buenos Aires y 2 a 2 en San Pablo).

"Si el equipo pierde hay que irse con la cabeza en alto aceptando la reprobación" (Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo) "Si el equipo pierde hay que irse con la cabeza en alto aceptando la reprobación" (Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo)

El resto de los argentinos en la Copa Sudamericana 2026

Tigre: está tercero con 6 puntos detrás de Macará (9) y América de Cali (8) por lo que necesita ganarle a Alianza Atlético (3) y que Macará no pierda con América.

está tercero con 6 puntos detrás de Macará (9) y América de Cali (8) por lo que necesita ganarle a Alianza Atlético (3) y que Macará no pierda con América. River: lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanza para avanzar primero e incluso perdiendo podría clasificarse porque solo quedaría eliminado si Carabobo derrota a Bragantino en Brasil.

lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanza para avanzar primero e incluso perdiendo podría clasificarse porque solo quedaría eliminado si Carabobo derrota a Bragantino en Brasil. Racing: Ya eliminado y en crisis se despedirá de local ante Independiente Petrolero.

Ya eliminado y en crisis se despedirá de local ante Independiente Petrolero. Barracas Central: Sólo pudo sumar 3 puntos, no tiene chances de meterse en la próxima instancia y jugará con Vasco da Gama.

Sólo pudo sumar 3 puntos, no tiene chances de meterse en la próxima instancia y jugará con Vasco da Gama. Deportivo Riestra: Se despidió con un empate (1-1) ante Palestino y sumó sólo 5 puntos.

Lanús jugará los playoffs tras quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores. Boca y Platense podrían correr la misma suerte.