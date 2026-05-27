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Copa Sudamericana: San Lorenzo fue eliminado y así está el panorama para los argentinos

San Lorenzo perdió de local con el humilde Recoleta de Paraguay en una derrota que lo deja eliminado de la Copa Sudamericana 2026 

Por UNO
San Lorenzo se quedó sin copa.

San Lorenzo se quedó sin copa.

San Lorenzo perdió de local con el humilde Recoleta de Paraguay (1-0) en una derrota que lo deja eliminado de la Copa Sudamericana 2026, a pesar de que estaba primero antes del comienzo de la sexta y última fecha del grupo D.

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Inesperada eliminación de San Lorenzo de la Copa Sudamericana.

Inesperada eliminación de San Lorenzo de la Copa Sudamericana.

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Allan Wlk, que aprovechó un contraataque cuando iban 36' del primer tiempo y la derrota dejó al Ciclón fuera de competencia en la Copa Sudamericana al terminar una fase de grupos sorprendentemente pareja en el tercer lugar y con 7 puntos, mientras que el conjunto paraguayo cerró el grupo invicto y en el primer puesto, con 8 unidades tras 5 empates y un único triunfo, conseguido en la noche del Bajo Flores.

Embed - ¡GOLPAZO! SAN LORENZO PERDIÓ Y SE DESPIDIÓ DE LA SUDAMERICANA | San Lorenzo 0-1 Recoleta | RESUMEN

Santos de Brasil venció como local por 3 a 0 a Deportivo Cuenca de Ecuador y con 7 puntos fue escolta por diferencia de gol, ya que en el desempate olímpico con el Ciclón ambos cotejos terminaron igualados (1 a 1 en Buenos Aires y 2 a 2 en San Pablo).

"Si el equipo pierde hay que irse con la cabeza en alto aceptando la reprobación" (Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo) "Si el equipo pierde hay que irse con la cabeza en alto aceptando la reprobación" (Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo)

El resto de los argentinos en la Copa Sudamericana 2026

  • Tigre: está tercero con 6 puntos detrás de Macará (9) y América de Cali (8) por lo que necesita ganarle a Alianza Atlético (3) y que Macará no pierda con América.
  • River: lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanza para avanzar primero e incluso perdiendo podría clasificarse porque solo quedaría eliminado si Carabobo derrota a Bragantino en Brasil.
  • Racing: Ya eliminado y en crisis se despedirá de local ante Independiente Petrolero.
  • Barracas Central: Sólo pudo sumar 3 puntos, no tiene chances de meterse en la próxima instancia y jugará con Vasco da Gama.
  • Deportivo Riestra: Se despidió con un empate (1-1) ante Palestino y sumó sólo 5 puntos.

Lanús jugará los playoffs tras quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores. Boca y Platense podrían correr la misma suerte.

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