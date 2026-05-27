Copa Sudamericana: San Lorenzo fue eliminado y así está el panorama para los argentinos

San Lorenzo perdió de local con el humilde Recoleta de Paraguay (1-0) en una derrota que lo deja eliminado de la Copa Sudamericana 2026, a pesar de que estaba primero antes del comienzo de la sexta y última fecha del grupo D.
San Lorenzo perdió de local con el humilde Recoleta de Paraguay en una derrota que lo deja eliminado de la Copa Sudamericana 2026
San Lorenzo perdió de local con el humilde Recoleta de Paraguay (1-0) en una derrota que lo deja eliminado de la Copa Sudamericana 2026, a pesar de que estaba primero antes del comienzo de la sexta y última fecha del grupo D.
El único gol de la noche fue convertido por el delantero Allan Wlk, que aprovechó un contraataque cuando iban 36' del primer tiempo y la derrota dejó al Ciclón fuera de competencia en la Copa Sudamericana al terminar una fase de grupos sorprendentemente pareja en el tercer lugar y con 7 puntos, mientras que el conjunto paraguayo cerró el grupo invicto y en el primer puesto, con 8 unidades tras 5 empates y un único triunfo, conseguido en la noche del Bajo Flores.
Santos de Brasil venció como local por 3 a 0 a Deportivo Cuenca de Ecuador y con 7 puntos fue escolta por diferencia de gol, ya que en el desempate olímpico con el Ciclón ambos cotejos terminaron igualados (1 a 1 en Buenos Aires y 2 a 2 en San Pablo).
Lanús jugará los playoffs tras quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores. Boca y Platense podrían correr la misma suerte.