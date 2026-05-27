Inicio Ovación Fútbol Juanfer Quintero
river

El contundente mensaje de Juanfer Quintero en medio de los rumores sobre su salida de River

Juanfer quintero dejó un claro mensaje en sus redes sociales en medio de los rumores de su salida de River y luego de la dura derrota del Millonario ante Belgrano

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Juanfer Quintero rompió el silencio en el medio de los rumores sobre su salida de River. 

Juanfer Quintero rompió el silencio en el medio de los rumores sobre su salida de River. 

Juanfer Quintero no formará parte esta noche del partido entre River y Blooming por la Copa Libertadores. El colombiano activó su modo Copa del Mundo y fue liberado de las labores con el Millonario para sumarse a la Selección De Colombia a la brevedad.

Las versiones sobre inconvenientes físicos continúan latentes pero desde su entorno manifestaron que no existen tales disminuciones. Estas versiones entonces alimentaron más los rumores sobre su salida de River en el próximo mercado de pases. En este contexto, el propio Juanfer Quintero rompió el silencio y dejó un mensaje en sus redes sociales.

El posteo de Juanfer Quintero en medio de los rumores sobre su salida de River

Luego de sumar escasos minutos en la final ante Belgrano, y con la mente puesta en la Selección de Colombia de cara al Mundial, Juanfer no se olvidó de River y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el medio de los rumores sobre su salida del Millonario.

Si bien el posteo no clarifica las dudas sobre su continuidad en River, deja entrever el texto que aún forma parte de la “familia riverplatense” como así lo describió.

juanfer posteo

"En las buenas y en las malas mucho más", comenzó diciendo el mensaje del colombiano. "Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea", continuó. "Los amo", fue el cierre del posteo de Juanfer Quintero quien estaría en el radar de la MLS para el próximo semestre.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas