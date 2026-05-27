El contundente mensaje de Juanfer Quintero en medio de los rumores sobre su salida de River

El posteo de Juanfer Quintero en medio de los rumores sobre su salida de River

Luego de sumar escasos minutos en la final ante Belgrano, y con la mente puesta en la Selección de Colombia de cara al Mundial, Juanfer no se olvidó de River y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el medio de los rumores sobre su salida del Millonario.

Si bien el posteo no clarifica las dudas sobre su continuidad en River, deja entrever el texto que aún forma parte de la “familia riverplatense” como así lo describió.

juanfer posteo

"En las buenas y en las malas mucho más", comenzó diciendo el mensaje del colombiano. "Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea", continuó. "Los amo", fue el cierre del posteo de Juanfer Quintero quien estaría en el radar de la MLS para el próximo semestre.