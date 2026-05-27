Los detalles del acuerdo millonario entre Alpine y su nuevo socio principal para la temporada 2027

Gucci Racing Alpine Formula One Team Alpine y Gucci firmaron un acuerdo millonario.

Alpine firmó con Gucci un acuerdo millonario

Tras la firma del acuerdo Gucci será parte de una renovación integral de la identidad visual del equipo, cambios que se apreciarán tanto en los monoplazas como en los paddock de la F1:

logo ubicado en las zonas más importantes del monoplaza: laterales, airbox y ala trasera.

integración total en la indumentaria del equipo.

presencia en boxes, previa y posteriores a las competencias.

explotación de la marca en las redes sociales.

campañas publicitarias en conjunto.

exposición en transmisiones y contenidos digitales.

acceso a la hospitalidad VIP en los Grandes Premios.

El acuerdo millonario entre Alpine y la empresa, aunque no trascendió, se encuentra entre el rango de los 50 a 60 millones de dólares anuales. Se espera que dure al menos tres años y con un pago adicional si Franco Colapinto y Pierre Gasly alcanzan ciertos objetivos, por lo que está previsto que las ganancias superen los 150 millones de dólares.

Gucci Racing Alpine Formula One Team Gucci llegó a la Fórmula 1 de la mano de Alpine.

Alpine tendrá un nuevo nombre

Actualmente la escudería francesa tiene el nombre de BWT Alpine F1 Team, denominación que cambiará a partir de la temporada 2027 ya que con el nuevo acuerdo también recibirá una actualización de su designación.

Así lo informó la empresa italiana en un comunicado oficial: "Gucci y Alpine unen fuerzas en una nueva alianza de Fórmula 1. El equipo competirá como 'Gucci Racing Alpine Formula One Team' a partir del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2027".

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Gucci and Alpine join forces in a new Formula One partnership, with the team set to race as ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team’ from the 2027 FIA Formula One World Championship. The collaboration introduces Gucci Racing, a new business and experiential… pic.twitter.com/C7ibZFZ2H6 — gucci (@gucci) May 27, 2026

"Esta colaboración da paso a Gucci Racing, una nueva plataforma empresarial y experiencial que fusiona el lujo y el deporte", concluye el comunicado.