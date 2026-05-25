Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto para seguir de racha en la Fórmula 1

Franco Colapinto - GP de Canadá Franco Colapinto vive un gran momento en Alpine.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Mónaco

La espera para ver nuevamente en pista a Franco Colapinto será breve. La sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1 se llevará a cabo en el legendario circuito callejero de Montecarlo durante el fin de semana del 5 al 7 de junio de 2026.

Los motores volverán a encenderse el viernes 5 con las primeras sesiones de entrenamientos libres, donde los equipos buscarán la puesta a punto ideal para rozar los muros del Principado de manera segura.

El cronograma continuará el sábado 6 de junio con la última tanda de prácticas y la trascendental sesión de clasificación, un evento que en Mónaco suele tener la misma o mayor relevancia que la propia carrera debido a la extrema dificultad para realizar adelantamientos en el trazado urbano.

Franco Colapinto - Estone Luego de su buen resultado en Canadá Franco Colapinto trabajó en el simulador en Estone.

Finalmente, el domingo 7 de junio se disputará la gran carrera principal, donde Colapinto buscará domar las estrechas calles europeas ante los ojos de millones de espectadores en todo el mundo.

A diferencia de las jornadas de Miami y Canadá, el Gran Premio de Mónaco no contará con el formato Sprint, por lo que el fin de semana retomará su estructura tradicional de tres días de actividad progresiva. Esto le permitirá al piloto de Alpine y a sus ingenieros disponer de más tiempo de rodaje en pista para encontrar el balance perfecto en un auto que ha demostrado una evolución mecánica notable desde la introducción de sus últimas actualizaciones.

Franco Colapinto Franco Colapinto logró su mejor racha histórica y va por más.

El gran presente de Colapinto tras su paso por Canadá

El piloto de Pilar arriba a las costas del Mediterráneo tras haber cosechado un excelente resultado en el Gran Premio de Canadá, donde finalizó en la sexta posición y aportó un valioso botín de 8 puntos para la escudería francesa.

Este desempeño confirma que el piloto argentino ha logrado adaptarse por completo a las exigencias de la elite y que el nuevo chasis provisto por el equipo técnico ha transformado al auto en una herramienta verdaderamente competitiva en la zona media de la parrilla.

Embed Please don't do that to us again @FranColapinto pic.twitter.com/ct4uKDFbtA — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 25, 2026

El presente de la escudería Alpine en este 2026 es sumamente alentador, consolidando junto a Pierre Gasly el inicio de campeonato más regular de la estructura en los últimos años.

La transmisión en vivo de todas las instancias del Gran Premio de Mónaco estará disponible en Argentina a través de la plataforma de streaming Disney+ además de la pantalla de Fox Sports, permitiendo seguir en detalle las vueltas del corredor pilarense.