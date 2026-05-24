Cómo quedó Nicolás Varrone en el campeonato de F2 tras un buen puesto 7 en el GP de Canadá

Varrone registró además la vuelta más rápida con un tiempo de 1:24.394, confirmando el gran ritmo que había mostrado durante todo el fin de semana canadiense.

La actuación representó el mejor resultado del argentino en una carrera principal desde su llegada a la Fórmula 2 y le permitió cerrar un fin de semana positivo luego de una clasificación en la que había quedado 12do, pese a haber llegado a liderar momentáneamente la sesión.

En Montreal, Varrone mostró competitividad desde el inicio: había sido 4to en las prácticas libres y estuvo cerca de pelear por la pole position antes de dos banderas rojas que complicaron el cierre de la qualy.

De esta manera, el piloto de Ingeniero Maschwitz continúa consolidándose en la antesala de la Fórmula 1 y mantiene viva la ilusión del automovilismo argentino en el plano internacional.

Nicolás Varrone en el campeonato de Fórmula 2

Con los 7 puntos obtenidos (uno más por hacer la vuelta más rápida) Nicolás Varrone está 16 en el campeonato de pilotos de la F2 con un total de 12 unidades.

El líder es el italiano Gabriele Mini con 57 y la próxima fecha de la Fórmula 2 será en Mónaco, el fin de semana del 5 al 7 de junio próximo.