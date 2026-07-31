Pulgar arriba para Álex Arce: el delantero salió llorando pero Independiente Rivadavia confirmó la buena noticia

Tras la victoria de Independiente Rivadavia sobre Huracán, un episodio extraño llamó la atención entre los hinchas. A Álex Arce se lo vio llorando desconsoladamente tras el silbatazo final de Pablo Dóvalo.
Álex Arce salió llorando tras el final del encuentro entre Independiente Rivadavia y Huracán y sus lágrimas generaron preocupación. Luego, la cuenta oficial de la Lepra llevó calma a los hinchas
Tras la victoria de Independiente Rivadavia sobre Huracán, un episodio extraño llamó la atención entre los hinchas. A Álex Arce se lo vio llorando desconsoladamente tras el silbatazo final de Pablo Dóvalo.
De inmediante, una marea de especulaciones se difundió entre los simpatizantes de la Lepra al observar al goleador y capitán con lágrimas en sus ojos al finalizar el encuentro. "¿Fue su último partido?", se preguntaron muchos. Finalmente, la cuenta oficial de Independiente Rivadavia dio la buena noticia.
Luego de instantes de preocupación, llegó la calma para los hinchas y cuerpo médico de Independiente Rivadavia. Y es que el paraguayo fue víctima de un choque de cabezas durante el encuentro ante Huracán de Parque Patricios y esta contusión le hizo perder el conocimiento por unos instantes una vez finalizado el encuentro. De allí las lágrimas en sus ojos tras el pitazo final.
La tranquilidad llegó unas horas después de la victoria, cuando la cuenta oficial de la Lepra publicó una imagen de Arce en el hospital, con el pulgar arriba y la frase "todo bien" para el alivio de la comunidad Azul.
Al goleador lo trasladaron a una unidad médica para realizarle unos chequeos y constatar que no padeciera un cuadro grave. Finalmente se pudo confirmar la buena noticia sobre el final del día para que tanto su familia como la gente pudieran quedar exentas de preocupaciones.
Arce fue una de las figuras del encuentro entre Independiente Rivadavia y Huracán. El paraguayo convirtió un golazo y colaboró siempre tanto en área propia como rival. Se movió por todo el campo y hasta asistió a Fabrizio Sartori en uno de los dos goles que le anularon al 43 de la Lepra.