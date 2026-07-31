Pulgar arriba para Álex Arce: el delantero salió llorando pero Independiente Rivadavia confirmó la buena noticia

La tranquilidad llegó unas horas después de la victoria, cuando la cuenta oficial de la Lepra publicó una imagen de Arce en el hospital, con el pulgar arriba y la frase "todo bien" para el alivio de la comunidad Azul.

La foto que subió la cuenta de Independiente Rivadavia para confirmar el buen estado de salud de Álex Arce.

Al goleador lo trasladaron a una unidad médica para realizarle unos chequeos y constatar que no padeciera un cuadro grave. Finalmente se pudo confirmar la buena noticia sobre el final del día para que tanto su familia como la gente pudieran quedar exentas de preocupaciones.

Arce fue una de las figuras del encuentro entre Independiente Rivadavia y Huracán. El paraguayo convirtió un golazo y colaboró siempre tanto en área propia como rival. Se movió por todo el campo y hasta asistió a Fabrizio Sartori en uno de los dos goles que le anularon al 43 de la Lepra.