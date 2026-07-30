Independiente Rivadavia le ganó 2 a 1 a Huracán con goles de Álex Arce y Florentín

Independiente Rivadavia salió a la cancha con Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Alex Arce, Fabrizio Sartori.

Independiente Rivadavia volvió al Gargantini y Álex Arce volvió a hacer un golazo. Foto: Cristian Lozano/UNO

El comienzo fue de ida y vuelta y el local tuvo las mejores llegadas: primero con un disparo de Gómez desde afuera del área y luego con una contra en la que el mundialista Galíndez tapó con el pie la definición de Matías Fernández.

Por eso no extrañó que a los 13' llegue el gol de Sartori en una pelota detenida. De todos modos el VAR determinó que había off side y lo mismo pasó a los 17' cuando Sartori había enviado el balón a la red.

El gol de la Lepra era una cuestión de tiempo y lo hizo Álex Arce, con una definición notable.

La salida de Gómez por lesión (ingresó Riep) y alguna llegada clara del equipo visitante no inquietaron al dueño de casa que fue claro dominador de las acciones y por eso a los 46' Florentín marcó el 2 a 0.

El lindo gol del colombiano Oscar Cortés en el arranque de la segunda parte no solo cambió la diferencia en el marcador sino también la postura del conjunto de Parque Patricios que exigió un par de intervenciones de Bolcato.

Berti incluyó a Bucca y Kevin Vázquez por Ríos y Sartori buscando recuperar la posesión y el protagonismo del partido con poco más de 15' por jugar.

Con el aliento de su gente, la Lepra aguantó el resultado ante el empuje de Huracán y para eso entraron Osella y Villalba, dos defensores, por Riep y Matías Fernández.

En el cierre, la expulsión de Lescano por falta a Villalba frenó el ímpetu de la visita, Arce y Florentín tuvieron un par de oportunidades de sentenciar el resultado y Caicedo marcó el empate, pero estaba adelantado y por eso celebró la Lepra.