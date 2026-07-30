Escándalo en el fútbol mundial: la decisión de UEFA que dejará a la FIFA sin selecciones

Básicamente entienden que, si la prioridad pasa a ser el dinero de los accionistas, el calendario internacional, la salud de los futbolistas y la estructura de las ligas locales quedarán totalmente subordinadas a los intereses corporativos.

Desde la UEFA fueron lapidarios al señalar que este modelo privatizador pretende imponer un gobierno basado en la coerción, obligando a las federaciones a elegir entre ceder el control del deporte o sufrir las represalias.

AFA sigue de cerca la evolución del conflicto

Sin las potencias como España, Francia, Inglaterra, Alemania o Italia, cualquier certamen futbolístico pierde de inmediato su jerarquía deportiva, su valor televisivo y el atractivo para los patrocinadores y espectadores.

Tanto en la CONMEBOL como en la AFA siguen de cerca la evolución del conflicto, sabiendo que esta división del mapa internacional afectaría directamente las fechas de eliminatorias y la cesión de las figuras que militan en el Europa.

UEFA ya dejó su ultimátum sobre la mesa: la abstención será total hasta que la FIFA descarte por completo la privatización y firme garantías vinculantes. Por ahora, el conflicto no cesa y la historia del fútbol se ve seriamente perjudicada.