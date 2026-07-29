Próximas adaptaciones literarias que se estrenarán en los próximos meses

Su fecha de estreno se ha anunciado para el 18 de septiembre, y se podrá ver en Prime Video. "Dos universitarios de mundos opuestos obligados a hacer un proyecto de cine juntos", es la sinopsis de esta historia de Emma Green.

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Campus Drivers

En noviembre se estrenará esta serie en Prime Video que forma parte de una serie literaria de C.S. Quill. La serie cuenta con un prometedor reparto en el que figuran Carmen Kassovitz y Baptiste Masseline.

"Lois se ha matriculado en la prestigiosa Universidad de Belrose junto a su amor de toda la vida, Max. Lane, por su parte, es la carismática creadora de Campus Drivers, la aplicación estrella del campus, famosa por sus reglas sin ataduras. Sus caminos nunca deberían haberse cruzado. Hasta que una noche, una Lois con el corazón roto llama a su puerta. Una convivencia inesperada, mundos que chocan y una atracción imposible de ignorar...", es la sinopsis de esta historia.

Esta vez será diferente

Netflix estrenará una serie sobre esta historia de Carley Fortune. La protagonizarán Sophie Nélisse en el papel de Lucy Ashby, Roby Attal como Felix Clark y Francesca Reale como Bridget Clark.

El archivo de las tormentas

Apple TV estrenará una serie (sin fecha confirmada aún) que contará con una primera temporada de 10 episodios. Brandon Sanderson, el autor de este libro, está muy metido en el proyecto y es el guionista principal.

Los chicos de Tommen

En 2027 llegará a Prime Video una serie basada en los libros de Chloe Walsh. Por el momento se han anunciado los actores del elenco principal: Jamie Schneider como Patrick Feely, James Craven como Pierce O'Neill, Eoin Macken como Teddy Lynch, Róisín Gallagher como Marie Lynch y Amy Huberman como Edel Kavanagh.

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Hijos de sangre y hueso

Paramount prepara una película que primero se estrenará en cines. El primer libro de esta saga sigue a la heroína Zélie Adebola mientras intenta restaurar la magia en el reino de Orïsha, tras la brutal represión de la clase gobernante kosidáns contra la clase de practicantes de magia a la que pertenece Zélie, los maji.