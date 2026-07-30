Independiente Rivadavia estrenó el documental "Del Parque Vengo" y revivió la histórica goleada frente al Lobo

La producción expone material inédito y fragmentos nunca antes vistos de la previa, el desarrollo y los festejos del clásico del Parque. El foco está puesto en mostrar el lado humano y la unión de un grupo de futbolistas que entendió a la perfección la magnitud del compromiso que afrontaba ante su eterno rival; un entendimiento que los llevó a ganar y golear categóricamente al Lobo.

Con un ritmo ágil y un tono emotivo, "Hacer Historia" permite revivir cada gol y cada jugada decisiva a través del relato detallado de sus propios intérpretes, conectando de manera directa con el sentimiento de la hinchada leprosa.

Lo gritan los jugadores y lo celebra todo Independiente Rivadavia. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Dónde ver el documental y cómo seguir los próximos episodios de la serie

"Del Parque Vengo" plantea un viaje detrás de escena por el camino que llevó a la institución a firmar una temporada que quedará para siempre en los libros del fútbol mendocino. A lo largo de las distintas entregas, la serie continuará desglosando los hitos y los momentos clave de Independiente Rivadavia en Primera.

El lanzamiento del episodio 1 marca el punto de partida de un documento audiovisual imprescindible para la memoria del club, pensado tanto para el hincha que lo vivió en la tribuna como para las futuras generaciones.

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