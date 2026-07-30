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Independiente Rivadavia estrenó el documental "Del Parque Vengo" y revivió la histórica goleada frente al Lobo

El primer capítulo lanzado por Independiente Rivadavia repasa la paliza futbolística propinada a Gimnasia y Esgrima con imágenes inéditas y exclusivos testimonios

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Independiente Rivadavia logró una goleada histórica que ahora tiene su documental.

Independiente Rivadavia logró una goleada histórica que ahora tiene su documental.

Independiente Rivadavia lanzó oficialmente el primer episodio de su serie documental "Del Parque Vengo". Bajo el título "Hacer Historia", la producción audiovisual arranca con el recuerdo de una jornada imborrable para el Pueblo Leproso: la contundente goleada 5 a 1 ante Gimnasia y Esgrima.

Tras empezar abajo en el marcador, la Lepra dio vuelta el partido y firmó un triunfo que no solo significó un abultado resultado, sino que quedó grabado a fuego en la historia del clásico del Parque.

Después de un arranque adverso Independiente Rivadavia logró imponerse y golear.

Después de un arranque adverso Independiente Rivadavia logró imponerse y golear.

Las voces de los protagonistas de la Lepra y la intimidad del clásico del Parque

En el capítulo inicial los futbolistas Sheyko Studer, Fabrizio Sartori, Álex Arce, Leonard Costa y Leonel Bucca toman la palabra para revivir aquel enfrentamiento inolvidable. A través de sus relatos, los jugadores comparten cómo experimentaron el partido desde adentro, revelando las sensaciones, anécdotas y detalles que marcaron esa jornada para el plantel.

La producción expone material inédito y fragmentos nunca antes vistos de la previa, el desarrollo y los festejos del clásico del Parque. El foco está puesto en mostrar el lado humano y la unión de un grupo de futbolistas que entendió a la perfección la magnitud del compromiso que afrontaba ante su eterno rival; un entendimiento que los llevó a ganar y golear categóricamente al Lobo.

Con un ritmo ágil y un tono emotivo, "Hacer Historia" permite revivir cada gol y cada jugada decisiva a través del relato detallado de sus propios intérpretes, conectando de manera directa con el sentimiento de la hinchada leprosa.

Lo gritan los jugadores y lo celebra todo Independiente Rivadavia.

Lo gritan los jugadores y lo celebra todo Independiente Rivadavia.

Dónde ver el documental y cómo seguir los próximos episodios de la serie

"Del Parque Vengo" plantea un viaje detrás de escena por el camino que llevó a la institución a firmar una temporada que quedará para siempre en los libros del fútbol mendocino. A lo largo de las distintas entregas, la serie continuará desglosando los hitos y los momentos clave de Independiente Rivadavia en Primera.

El lanzamiento del episodio 1 marca el punto de partida de un documento audiovisual imprescindible para la memoria del club, pensado tanto para el hincha que lo vivió en la tribuna como para las futuras generaciones.

Desde el club invitaron a toda la comunidad Azul a suscribirse al canal oficial de YouTube de Independiente Rivadavia y activar la campana de notificaciones para recibir las alertas del estreno de los siguientes capítulos.

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