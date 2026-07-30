Deportivo Maipú respaldó a Enzo Pérez con un fuerte comunicado tras la expulsión

Allí se desató la exaltación del capitán del Deportivo Maipú que se dirigió al árbitro a reclamarle y terminó expulsado. Unos días depués, el Cruzado emitió un comunicado oficial aclarando la situación acontecida.

"El Club Deportivo Maipú, en relación con los hechos acontecidos durante el encuentro disputado el pasado domingo frente a Gimnasia y Tiro de Salta y ante las diversas versiones difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación, considera oportuno efectuar la siguiente aclaración institucional", comenzaron diciendo desde la institución maipucina.

"El jugador Enzo Pérez en ningún momento agredió físicamente al árbitro del encuentro ni a sus asistentes. Asimismo, tampoco existió la conducta que se ha difundido respecto de un supuesto escupitajo dirigido hacia la autoridad arbitral", especificaron. "Es cierto que, en el contexto propio de un partido de alta intensidad competitiva, el futbolista expresó su disconformidad con determinadas decisiones arbitrales. Sin embargo, dicha conducta se limitó al ejercicio de un reclamo verbal, sin traducirse en ningún acto de agresión física".

En el cierre, el Cruzado reafirmó su compromiso con el respeto a las autoridades arbitrales en cada encuentro. "El Club Deportivo Maipú reafirma su absoluto compromiso con el respeto hacia las autoridades arbitrales, con el cumplimiento de los reglamentos deportivos vigentes y con el desarrollo del fútbol dentro de un marco de respeto, transparencia y buena fe".

El comunicado completo del Deportivo Maipú

El Club Deportivo Maipú, en relación con los hechos acontecidos durante el encuentro disputado el pasado domingo frente a Gimnasia y Tiro de Salta y ante las diversas versiones difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación, considera oportuno efectuar la siguiente aclaración institucional.

El jugador Enzo Pérez en ningún momento agredió físicamente al árbitro del encuentro ni a sus asistentes. Asimismo, tampoco existió la conducta que se ha difundido respecto de un supuesto escupitajo dirigido hacia la autoridad arbitral.

Cabe destacar que, una vez finalizado el encuentro, los propios integrantes de la terna arbitral manifestaron que no habían sido objeto de agresión física alguna por parte del jugador, circunstancia que resulta plenamente concordante con lo efectivamente acontecido durante el desarrollo de los hechos.

Es cierto que, en el contexto propio de un partido de alta intensidad competitiva, el futbolista expresó su disconformidad con determinadas decisiones arbitrales. Sin embargo, dicha conducta se limitó al ejercicio de un reclamo verbal, sin traducirse en ningún acto de agresión física ni en el comportamiento que posteriormente fue atribuido de manera pública.

En consecuencia, nuestra instititución rechaza las versiones carentes de sustento fáctico que han circulado y que atribuyen al jugador conductas que no se corresponden con la realidad de los acontecimientos, toda vez que tales manifestaciones afectan injustificadamente su honor, su imagen personal y la de nuestra institución.

El Club Deportivo Maipú reafirma su absoluto compromiso con el respeto hacia las autoridades arbitrales, con el cumplimiento de los reglamentos deportivos vigentes y con el desarrollo del fútbol dentro de un marco de respeto, transparencia y buena fe, confiando en que cualquier evaluación de los hechos se realizará sobre la base de elementos objetivos y debidamente acreditados.