Tras su retiro, el árbitro de la final del Mundial 2026 rompió el silencio y habló de su cruce con Messi

Respecto al momento en el que se enteró que sería el árbitro de la final entre la Selección argentina y España, Vincic confesó: “Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo".

Slavko Vincic se retiró como árbitro profesional luego de dirigir la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España.

El exjuez de 46 años destacó especialmente el trabajo de sus asistentes Toma Klannik y Andra Kovai, a quienes definió como una segunda familia después de años compartiendo partidos, concentraciones, seminarios y preparaciones.

Luego, al analizar el encuentro definitorio de la Copa del Mundo 2026, Vincic explicó que el principal desafío fue administrar las emociones y reacciones propias de una final mundialista. Según su evaluación, la estrategia arbitral elegida fue correcta, pese a algunos cuestionamientos.

Su actuación quedó marcada por la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Pau Cubarsí. Vincic sostuvo respecto a eso que no tuvo demasiadas dificultades al revisar posteriormente su desempeño y respaldó la determinación que dejó al conjunto de Lionel Scaloni con diez futbolistas.

Slavko Vincic y su cruce con Messi en la final del Mundial 2026.

El árbitro también se refirió al diálogo que mantuvo con Messi después de aquella acción, aunque decidió conservar en privado el contenido de la conversación. "Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta", afirmó sobre la actitud del capitán de la Selección argentina.

Vincic defendió además la utilización del VAR y consideró que la velocidad del fútbol actual vuelve indispensable la asistencia tecnológica para corregir decisiones que pueden escaparle al árbitro dentro del campo de juego.

La final del Mundial 2026 fue el último partido de su carrera. Una semana después, la Federación Eslovena confirmó su retiro luego de una trayectoria de más de 500 encuentros, que también incluyó la definición de la Champions League de 2024.