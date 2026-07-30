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Galardón reservado para leyendas

Messi recibirá un premio histórico en España, pero la entrega desató una fuerte controversia post Mundial

Miles de peticiones virtuales exigen que se le retire la distinción a Lionel Messi antes de la gala de entrega pactada para octubre

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lio Messi está en el centro de la polémica en España.

Lio Messi está en el centro de la polémica en España.

Lionel Messi forjó un vínculo único con España: mientras la afición del Barcelona disfrutaba su talento partido tras partido, sus rivales lo padecían; no obstante, aquellos que sufrían sus gambetas también tuvieron la grandeza de aplaudirlo y rendirse ante su juego.

Por otro lado, el eco del partido definitorio por la Copa del Mundo todavía resuena en el continente europeo. Tras la finalización del certamen, las repercusiones abandonaron el terreno de juego para trasladarse al plano institucional y mediático, donde la figura del astro argentino quedó en el centro de una controversia que involucra un reconocimiento otorgado previamente en territorio ibérico.

Qué es el Premio Princesa de Asturias que no le quieren dar a Lionel Messi

El Premio Princesa de Asturias - habitualmente bautizado como el «Nobel del mundo iberoamericano» - ostenta la máxima jerarquía entre los galardones de la región hispana y goza de una resonancia internacional única. Su razón de ser no estriba en premiar éxitos efímeros ni apariciones mediáticas, sino en homenajear el compromiso social, la excelencia y la calidad humana.

El galardón distingue la trascendencia y legado, los valores por encima de las estadísticas y el prestigio institucional. De esta manera premia ocho categorías:

  1. Deportes.
  2. Concordia.
  3. Artes.
  4. Ciencias Sociales.
  5. Comunicación y Humanidades.
  6. Cooperación Internacional.
  7. Investigación Científica y Técnica.
  8. Letras.
Lionel Messi lo gan&oacute; todo en Barcelona.

Lionel Messi lo ganó todo en Barcelona.

Las campañas en Change.org contra Messi

Se han registrado distintas iniciativas en el sitio Change.org exigiendo revocar la entrega del premio Princesa de Asturias al futbolista. Dicho reconocimiento le fue conferido al capitán tras destacar su contribución al respeto a los valores del deporte y el juego limpio, virtudes que, de acuerdo con los impulsores de los reclamos, no se vieron reflejadas en su conducta en la cita máxima.

Entre los sucesos remarcados en los petitorios figura el pedido de expulsión a Marc Cucurella en la final del Mundial y la falta de acercamiento hacia Mikel Merino luego de impactarle de forma involuntaria un esférico en la cabeza.

A la lista de reclamos surgidos en la península ibérica se le suma el pedido de evaluación sobre lo acontecido durante el cruce de semifinales entre el combinado argentino e Inglaterra, donde se registraron episodios vinculados a la bandera de Malvinas. Para los detractores, estos comportamientos globales deberían ser objeto de escrutinio para definir el futuro de la premiación.

Messi estuvo cerca de ganar su segundo Mundial.

Messi estuvo cerca de ganar su segundo Mundial.

En qué consiste el premio que recibirá Messi

Lionel Messi recibirá en la ceremonia que se realizará el 23 de octubre en Oviedo, España:

  • la estatuilla del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 que consiste en una escultura de Joan Miró.
  • un diploma acreditativo.
  • una insignia.
  • 50 mil euros.

Por lo pronto, la organización no se ha expresado al respecto y en octubre Lionel Messi recibirá la distinción del Premio Princesa de Asturias, aunque les pese a los españoles.

Los &uacute;ltimos ganadores del &aacute;mbito del f&uacute;tbol antes que Messi fueron Iker Casillas y Xavi Hern&aacute;ndez.

Los últimos ganadores del ámbito del fútbol antes que Messi fueron Iker Casillas y Xavi Hernández.

Lionel Messi es el quinto premiado en el ámbito del fútbol

La categoría es de deportes, por lo tanto distintas disciplinas han recibido el galardón y Lionel Messi se convirtió en el quinto ganador en el ámbito del fútbol:

  • Selección Brasileña de Fútbol (2002): Luego de su pentacampeonato mundial en Corea-Japón.
  • Selección Española de Fútbol (2010): Tras consagrarse en el Mundial de Sudáfrica.
  • Iker Casillas y Xavi Hernández (2012): Premiados por su amistad y por simbolizar los valores de la unidad más allá de la rivalidad Real Madrid-Barcelona.
  • Lionel Messi (2026): Distinguido por su deslumbrante talento, regularidad y su labor solidaria con los niños.

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