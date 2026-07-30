Messi recibirá un premio histórico en España, pero la entrega desató una fuerte controversia post Mundial

El galardón distingue la trascendencia y legado, los valores por encima de las estadísticas y el prestigio institucional. De esta manera premia ocho categorías:

Deportes. Concordia. Artes. Ciencias Sociales. Comunicación y Humanidades. Cooperación Internacional. Investigación Científica y Técnica. Letras.

Lionel Messi lo ganó todo en Barcelona.

Las campañas en Change.org contra Messi

Se han registrado distintas iniciativas en el sitio Change.org exigiendo revocar la entrega del premio Princesa de Asturias al futbolista. Dicho reconocimiento le fue conferido al capitán tras destacar su contribución al respeto a los valores del deporte y el juego limpio, virtudes que, de acuerdo con los impulsores de los reclamos, no se vieron reflejadas en su conducta en la cita máxima.

Entre los sucesos remarcados en los petitorios figura el pedido de expulsión a Marc Cucurella en la final del Mundial y la falta de acercamiento hacia Mikel Merino luego de impactarle de forma involuntaria un esférico en la cabeza.

A la lista de reclamos surgidos en la península ibérica se le suma el pedido de evaluación sobre lo acontecido durante el cruce de semifinales entre el combinado argentino e Inglaterra, donde se registraron episodios vinculados a la bandera de Malvinas. Para los detractores, estos comportamientos globales deberían ser objeto de escrutinio para definir el futuro de la premiación.

Messi estuvo cerca de ganar su segundo Mundial.

En qué consiste el premio que recibirá Messi

Lionel Messi recibirá en la ceremonia que se realizará el 23 de octubre en Oviedo, España:

la estatuilla del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 que consiste en una escultura de Joan Miró.

un diploma acreditativo.

una insignia.

50 mil euros.

Por lo pronto, la organización no se ha expresado al respecto y en octubre Lionel Messi recibirá la distinción del Premio Princesa de Asturias, aunque les pese a los españoles.

Los últimos ganadores del ámbito del fútbol antes que Messi fueron Iker Casillas y Xavi Hernández.

Lionel Messi es el quinto premiado en el ámbito del fútbol

La categoría es de deportes, por lo tanto distintas disciplinas han recibido el galardón y Lionel Messi se convirtió en el quinto ganador en el ámbito del fútbol: