Mazazo para Lanús: fue goleado ante Cienciano de Perú y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Sobre el final del primer tiempo, el encuentro se empezó a convertir en una verdadera pesadilla para Lanús ya que, cuando transcurrían 40 minutos, Hohberg anotó el 2-0 en el partido y la igualdad en el global.

Como si esto fuera poco, a los 46 minutos Souza volvió a asistir a Garcés, que se impuso con un potente cabezazo que picó en el área chica y se metió en el arco granate para el 3-0.

Finalmente, cuando Lanús iba desesperado en busca del gol que le permitiera seguir con vida, Cienciano liquidó la serie con una nueva anotación de Hohberg, quien definió en el borde del área tras una mala salida de Losada.

De esta manera, Cienciano consiguió la clasificación gracias al 4-2 en el global y se enfrentará en los octavos de final con Botafogo de Brasil. Lanús, por su parte, volvió a sufrir un duro golpe en el plano internacional, ya que en el primer semestre quedó tercero en su grupo en la Copa Libertadores.

El próximo compromiso de Lanús, eliminado de todo plano internacional, será ante Instituto, en condición de local, el domingo desde las 21.30 por la tercera fecha del Clausura.