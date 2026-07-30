Inicio Ovación Fútbol Lanús
había ganado la ida

Mazazo para Lanús: fue goleado ante Cienciano de Perú y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Lanús sufrió una dura goleada por 4 a 0 ante Cienciano de Perú y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Por UNO
Lanús cayó goleado ante Cienciano y se despidió de la Copa Sudamericana.

Lanús cayó goleado ante Cienciano y se despidió de la Copa Sudamericana.

Lanús sufrió una dura goleada por 4 a 0 ante Cienciano de Perú en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y quedó eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana. Los goles del equipo peruano los marcaron Carlos Garcés y Alejandro Hohberg, ambos por duplicado, para conseguir un heroico 4-2 en el global.

El Granate había ganado en la ida, en el Estadio Ciudad de Lanús por 2 a 0, y no pudo sostener la ventaja en la vuelta.

Lan&uacute;s cay&oacute; goleado ante Cienciano y se despidi&oacute; de la Copa Sudamericana.

Lanús cayó goleado ante Cienciano y se despidió de la Copa Sudamericana.

Lanús se despidió de la Copa Sudamericana tras una caída estrepitosa ante Cienciano

El encuentro comenzó torcido desde el inicio para Lanús, ya que Cienciano se puso en ventaja a los siete minutos del primer tiempo a través de Garcés, quien definió con una pizca de suerte luego de de la habilitación del uruguayo Cristian Souza.

Sobre el final del primer tiempo, el encuentro se empezó a convertir en una verdadera pesadilla para Lanús ya que, cuando transcurrían 40 minutos, Hohberg anotó el 2-0 en el partido y la igualdad en el global.

Como si esto fuera poco, a los 46 minutos Souza volvió a asistir a Garcés, que se impuso con un potente cabezazo que picó en el área chica y se metió en el arco granate para el 3-0.

Finalmente, cuando Lanús iba desesperado en busca del gol que le permitiera seguir con vida, Cienciano liquidó la serie con una nueva anotación de Hohberg, quien definió en el borde del área tras una mala salida de Losada.

De esta manera, Cienciano consiguió la clasificación gracias al 4-2 en el global y se enfrentará en los octavos de final con Botafogo de Brasil. Lanús, por su parte, volvió a sufrir un duro golpe en el plano internacional, ya que en el primer semestre quedó tercero en su grupo en la Copa Libertadores.

El próximo compromiso de Lanús, eliminado de todo plano internacional, será ante Instituto, en condición de local, el domingo desde las 21.30 por la tercera fecha del Clausura.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas