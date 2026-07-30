Boca visita a O'Higgins en busca de la clasificación a los octavos de final: hora, TV y formaciones

Leandro Paredes volverá a ser titular en Boca en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins.

Luego de ello, el equipo de Arruabarrena sufrió una goleada 3 a 0 ante Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura, en un partido donde dejó una muy pobre imagen. Sin embargo, en aquella presentación no estuvo presente Paredes, a quien le dieron unos días de descanso porque arrastraba muchas semanas de competición desde finales del Apertura, y con Mundial 2026 incluido. Este jueves el capitán volverá a la titularidad.

Por su parte, O' Higgins viene de perder 2 a 0, en condición de visitante, contra Deportes Concepción por la Liga de Primera de Chile, donde marcha décimo luego de 16 fechas disputadas.

Boca vs O'Higgins por la Copa Sudamericana: probables formaciones

O' Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.