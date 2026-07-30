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Boca visita a O'Higgins en busca de la clasificación a los octavos de final: hora, TV y formaciones

Boca visita a O'Higgins en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Boca visita a OHiggins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca visita a O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca visita a O'Higgins de Chile por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. En el Estadio El Teniente, de Rancagua, el Xeneize buscará obtener su pasaje a octavos de final luego de haber vencido al elenco chileno por 1 a 0 en la Bombonera.

Boca viene de perder 3 a 0 ante Deportivo Riestra en el torneo local y para este encuentro Rodolfo Arruabarrena utilizaría habituales titulares.

Boca va en buscar de la clasificación a octavos de final de la Sudamericana ante O'Higgins

Boca llega a este encuentro en ventaja, ya que en el encuentro de ida se impuso como local 1 a 0 gracias al gol de Miguel Merentiel, quien definió tras una gran asistencia del capitán, Leandro Paredes.

Leandro Paredes volver&aacute; a ser titular en Boca en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins.

Leandro Paredes volverá a ser titular en Boca en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins.

Luego de ello, el equipo de Arruabarrena sufrió una goleada 3 a 0 ante Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura, en un partido donde dejó una muy pobre imagen. Sin embargo, en aquella presentación no estuvo presente Paredes, a quien le dieron unos días de descanso porque arrastraba muchas semanas de competición desde finales del Apertura, y con Mundial 2026 incluido. Este jueves el capitán volverá a la titularidad.

Por su parte, O' Higgins viene de perder 2 a 0, en condición de visitante, contra Deportes Concepción por la Liga de Primera de Chile, donde marcha décimo luego de 16 fechas disputadas.

Boca vs O'Higgins por la Copa Sudamericana: probables formaciones

O' Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

  • Estadio: El Teniente
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Col)
  • VAR: David Rodríguez (Col)
  • Hora: 21:30
  • TV: DSports

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