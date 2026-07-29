UEFA vs. FIFA: el duro rechazo europeo al plan comercial para el Mundial 2030 y los torneos globales

El Mundial 2030 se jugará en España, Portugal y Marruecos como sedes principales, y partidos inaugurales especiales en Uruguay, Argentina y Paraguay para celebrar el centenario del torneo.

El trasfondo del conflicto UEFA vs. FIFA y el ultimátum

El cortocircuito se profundizó luego de que la UEFA denunciara maniobras de presión por parte de la organización global del fútbol.

"Nos hemos enterado de que la entidad ha fijado un plazo para que las federaciones respalden sus propuestas o, de lo contrario, se les retirará la propuesta de pago excepcional", señaló el comunicado oficial, y cerró con una fuerte ironía: "Esto lo dice todo sobre este plan".

Frente a este escenario, desde Europa contraatacaron con una propuesta orientada al modelo de gobernanza: “Es hora de dar prioridad a las federaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados”.

En qué consiste el proyecto de la FIFA

El núcleo de la discordia radica en el proyecto presentado por la FIFA a sus asociaciones miembros para crear una nueva compañía comercial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

Objetivo financiero: Incorporar inversores privados para recaudar hasta 4.200 millones de dólares sobre una valoración inicial de 20.000 millones.

Alcance: La sociedad administraría las operaciones comerciales de los principales torneos, incluyendo los Mundiales masculino y femenino y el Mundial de Clubes.

La postura de la FIFA: Desde el organismo internacional remarcaron que conservarán el control exclusivo sobre el gobierno del deporte, el calendario, las competiciones y todas las decisiones deportivas y reglamentarias.