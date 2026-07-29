UEFA vs. FIFA: el duro rechazo europeo al plan comercial para el Mundial 2030 y los torneos globales

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol -UEFA-, que preside el esloveno Aleksander Ceferin, endureció su postura y volvió a pronunciarse en contra de la venta de acciones del Mundial 2030 y otros certámenes internacionales que impulsa la FIFA, entidad que lidera Gianni Infantino.
La entidad europea advirtió que mantiene conversaciones con las distintas federaciones del continente y adelantó una tajante conclusión: "Somos conscientes de que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA".
En esa línea, la casa madre del fútbol europeo lanzó un mensaje contundente contra el modelo de negocio proyectado: “La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos”.
El trasfondo del conflicto UEFA vs. FIFA y el ultimátum
El cortocircuito se profundizó luego de que la UEFA denunciara maniobras de presión por parte de la organización global del fútbol.
"Nos hemos enterado de que la entidad ha fijado un plazo para que las federaciones respalden sus propuestas o, de lo contrario, se les retirará la propuesta de pago excepcional", señaló el comunicado oficial, y cerró con una fuerte ironía: "Esto lo dice todo sobre este plan".
Frente a este escenario, desde Europa contraatacaron con una propuesta orientada al modelo de gobernanza: “Es hora de dar prioridad a las federaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados”.
En qué consiste el proyecto de la FIFA
El núcleo de la discordia radica en el proyecto presentado por la FIFA a sus asociaciones miembros para crear una nueva compañía comercial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).
- Objetivo financiero: Incorporar inversores privados para recaudar hasta 4.200 millones de dólares sobre una valoración inicial de 20.000 millones.
- Alcance: La sociedad administraría las operaciones comerciales de los principales torneos, incluyendo los Mundiales masculino y femenino y el Mundial de Clubes.
- La postura de la FIFA: Desde el organismo internacional remarcaron que conservarán el control exclusivo sobre el gobierno del deporte, el calendario, las competiciones y todas las decisiones deportivas y reglamentarias.
En pocas palabras
- UEFA vs FIFA: La UEFA rechazó firmemente el plan de la FIFA de vender acciones para gestionar fondos de Mundiales.
- Crítica europea: Señalan que la FIFA no puede usarse para enriquecerse a sí misma ni a sus amigos.
- Propuesta FIFA: Crear una compañía comercial, FIFA Forward Enterprise, para recaudar fondos de inversores privados.