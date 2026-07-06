"Se cruzó una línea roja": la UEFA explotó contra la FIFA tras la eliminación de la tarjeta roja a Balogun

Fue así que el organismo europeo manifestó que "a veces las reglas son susceptibles de interpretación", no obstante "en este caso, no" ya que "la suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación".

UEFA statement on the Balogun case: https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026

"Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad. Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada", continuó el escrito.

Para finalizar, agregaron: "Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable".

La FIFA consideró que no era para tarjeta roja.

La FIFA decidió una sanción en suspenso para el delantero estadounidense

En una resolución poco común en este tipo de torneos la FIFA confirmó que el delantero infringió los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario, pero que quedó en suspenso durante un período de prueba de un año; una herramienta que es parte del artículo 10.5 del reglamento del Mundial.

De esta manera si el delantero vuelve a cometer una infracción de esta naturaleza se sumaría cualquier otra sanción que corresponda.

No obstante, en UEFA no estuvieron de acuerdo y se expresaron con el objetivo de marcar la cancha y manifestar su punto de vista en una decisión que afecta de manera negativa a Bélgica en territorio estadounidense.