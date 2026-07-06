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Sanción en suspenso

"Se cruzó una línea roja": la UEFA explotó contra la FIFA tras la eliminación de la tarjeta roja a Balogun

El organismo presidido por Gianni Infantino decidió que Folarin Balogun jugue los octavos de final contra Bélgica y desde la UEFA reaccionaron contra la FIFA

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La FIFA se mostró a favor de Estados Unidos; a la UEFA le cayó mal la decisión.

La FIFA se mostró a favor de Estados Unidos; a la UEFA le cayó mal la decisión.

La UEFA rompió el silencio para respaldar a Bélgica y rechazar la decisión de la FIFA de dejar en suspenso la sanción al delantero estadounidense quien podrá jugar los octavos de final del Mundial 2026 este lunes a partir de las 21.

Desde el organismo europeo calificaron la resolución como "sin precedentes, incomprensible e injustificable", no obstante nada podrán hacer para revertir la situación.

La FIFA se expres&oacute; a favor de Estados Unidos.

La FIFA se expresó a favor de Estados Unidos.

La UEFA explotó contra la FIFA tras la eliminación de la tarjeta roja a Balogun

Balogum es el máximo goleador de Estados Unidos en el Mundial con tres tantos y se transformó en una de las figuras de los dirigidos por Mauricio Pochettino y es el primer juagador que recibe una tarjeta ropa que luego fue eliminada, por lo que desde la UEFA pusieron el grito en el cielo.

Fue así que el organismo europeo manifestó que "a veces las reglas son susceptibles de interpretación", no obstante "en este caso, no" ya que "la suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación".

"Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad. Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada", continuó el escrito.

Para finalizar, agregaron: "Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable".

La FIFA consider&oacute; que no era para tarjeta roja.

La FIFA consideró que no era para tarjeta roja.

La FIFA decidió una sanción en suspenso para el delantero estadounidense

En una resolución poco común en este tipo de torneos la FIFA confirmó que el delantero infringió los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario, pero que quedó en suspenso durante un período de prueba de un año; una herramienta que es parte del artículo 10.5 del reglamento del Mundial.

De esta manera si el delantero vuelve a cometer una infracción de esta naturaleza se sumaría cualquier otra sanción que corresponda.

No obstante, en UEFA no estuvieron de acuerdo y se expresaron con el objetivo de marcar la cancha y manifestar su punto de vista en una decisión que afecta de manera negativa a Bélgica en territorio estadounidense.

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