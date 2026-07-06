"Se cruzó una línea roja": la UEFA explotó contra la FIFA tras la eliminación de la tarjeta roja a Balogun

La UEFA rompió el silencio para respaldar a Bélgica y rechazar la decisión de la FIFA de dejar en suspenso la sanción al delantero estadounidense quien podrá jugar los octavos de final del Mundial 2026 este lunes a partir de las 21.
El organismo presidido por Gianni Infantino decidió que Folarin Balogun jugue los octavos de final contra Bélgica y desde la UEFA reaccionaron contra la FIFA
La UEFA rompió el silencio para respaldar a Bélgica y rechazar la decisión de la FIFA de dejar en suspenso la sanción al delantero estadounidense quien podrá jugar los octavos de final del Mundial 2026 este lunes a partir de las 21.
Desde el organismo europeo calificaron la resolución como "sin precedentes, incomprensible e injustificable", no obstante nada podrán hacer para revertir la situación.
Balogum es el máximo goleador de Estados Unidos en el Mundial con tres tantos y se transformó en una de las figuras de los dirigidos por Mauricio Pochettino y es el primer juagador que recibe una tarjeta ropa que luego fue eliminada, por lo que desde la UEFA pusieron el grito en el cielo.
Fue así que el organismo europeo manifestó que "a veces las reglas son susceptibles de interpretación", no obstante "en este caso, no" ya que "la suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación".
"Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad. Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada", continuó el escrito.
Para finalizar, agregaron: "Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable".
En una resolución poco común en este tipo de torneos la FIFA confirmó que el delantero infringió los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario, pero que quedó en suspenso durante un período de prueba de un año; una herramienta que es parte del artículo 10.5 del reglamento del Mundial.
De esta manera si el delantero vuelve a cometer una infracción de esta naturaleza se sumaría cualquier otra sanción que corresponda.
No obstante, en UEFA no estuvieron de acuerdo y se expresaron con el objetivo de marcar la cancha y manifestar su punto de vista en una decisión que afecta de manera negativa a Bélgica en territorio estadounidense.