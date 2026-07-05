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Los Pumas, con cambios en el plantel, llegaron a San Juan para jugar con Gales en el Nations Championship

Los Pumas, con variantes en el plantel, llegaron este domingo a San Juan donde el próximo sábado recibirán a Gales por el Nations Championship.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Contepomi llegó a San Juan.

Contepomi llegó a San Juan.

Los Pumas, con variantes en el plantel, llegaron este domingo a San Juan donde el próximo sábado 11 de julio recibirán a Gales en la segunda fecha del Nations Championship.

Tras la derrota ante Escocia (47-38) en Córdoba, el seleccionado nacional viajó a la vecina provincia donde prepararán durante toda la semana el encuentro ante los galeses que se jugará el sábado 11 a las 16 en el estadio San Juan del Bicentenario.

Kremer es una de las novedades del plantel de Los Pumas que llegó a San Juan.

Kremer es una de las novedades del plantel de Los Pumas que llegó a San Juan.

La novedades son las incorporaciones de Marcos Kremer, quien fue padre la semana pasada, Justo Piccardo y Efraín Elías cuyos equipos fueron finalistas del Top 14 de Francia.

Además, Felipe Contepomi decidió desafectar a Mateo Soler y al mendocino Luciano Asevedo, recientemente contratado por el Toulon de Francia, a la vez que conservará en el grupo como jugadores en desarrollo a Agustín Fraga, Juan Penoucos y al mendocino Agustín Sarelli, quienes ya estuvieron con el grupo en Córdoba la semana pasada.

Los Pumas en San Juan

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; y el presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, Jorge Barrera, dieron la bienvenida a Los Pumas en el aeropuerto.

A través de un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Unión Sanjuanina y las instituciones locales, continúa la venta de entradas hasta el viernes 10 en todos los clubes (la general sale $20.000) que serán beneficiados con la totalidad de lo recaudado.

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