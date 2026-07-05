Los Pumas, con cambios en el plantel, llegaron a San Juan para jugar con Gales en el Nations Championship

Además, Felipe Contepomi decidió desafectar a Mateo Soler y al mendocino Luciano Asevedo, recientemente contratado por el Toulon de Francia, a la vez que conservará en el grupo como jugadores en desarrollo a Agustín Fraga, Juan Penoucos y al mendocino Agustín Sarelli, quienes ya estuvieron con el grupo en Córdoba la semana pasada.

Los Pumas en San Juan

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; y el presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, Jorge Barrera, dieron la bienvenida a Los Pumas en el aeropuerto.

A través de un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Unión Sanjuanina y las instituciones locales, continúa la venta de entradas hasta el viernes 10 en todos los clubes (la general sale $20.000) que serán beneficiados con la totalidad de lo recaudado.