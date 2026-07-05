Qué dijo Colapinto tras quedar noveno en el GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto tuvo un gran desempeño en Gran Bretaña.

Franco Coolapinto analizó su carrera en en Gran Bretaña

El argentino se mostró sumamente satisfecho con el rendimiento del vehículo durante la primera mitad de la contienda. Específicamente, destacó el sólido ritmo de carrera que consiguió sostener utilizando los neumáticos de compuesto medio desde el inicio hasta la vuelta número 23, un factor de consistencia determinante que le permitió avanzar firmemente en el clasificador para luego asegurar con contundencia sobre su propia labor en pista: "Hice todo bien".

Por otra parte, reconoció la presión extra que implicaba este compromiso, calificándola como una cita "difícil" debido a que la escudería Alpine jugaba prácticamente en condición de local, considerando que la fábrica en la que la escudería desarrolla el chasis y la aerodinámica del coche se sitúa en Enstone, Inglaterra. A pesar de esa exigencia de casa, el bonaerense definió la jornada como un "día positivo" que, según su mirada, todavía les otorga "mucho para aprender y mejorar".

Asimismo, el corredor reveló una curiosa e incómoda situación física que debió padecer mientras transitaba la fase final de la prueba en Silverstone. Según explicó, sufrió un percance imprevisto con la capucha ignífuga que utiliza debajo del casco, lo cual provocó que su propio flequillo le cayera directo sobre el ojo derecho, forzándolo a conducir los giros decisivos con esa zona entrecerrada y obstaculizando severamente su visibilidad en el tránsito por las curvas rápidas.

Franco Colapinto volvió a sumar puntos para Alpine.

Colapinto se refirió al altercado con Gasly

Franco Colapinto hizo mención a un áspero momento vivido con su coequiper en la vuelta de apertura, donde el francés se le encimó peligrosamente impidiendo que tomara el radio interno de la variante número 5. Aunque el argentino prefirió eludir una polémica mayor ante los micrófonos, dejó picando el tema para una revisión interna de Alpine al sugerir: "Vean la cámara a bordo, estuvo muy cerca. Lo hablaremos después".

Más allá de estos matices y de las asperezas lógicas de la pista, el noveno lugar final le otorgó al bonaerense una recompensa de dos nuevas unidades para su cosecha personal.

De esta forma, Colapinto estiró su buen presente en la máxima categoría del automovilismo tras haber sumado puntos en cinco competencias en lo que va de la temporada actual, un rendimiento regular que se consolida al repasar que puntuó en tres de las últimas cinco carreras.