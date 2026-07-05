Bomba en la previa Deportivo Maipú- Agropecuario: Marcelo Eggel seguirá jugando en el Palestino de Chile

Se vio un buen marco de público a pesar de la bajas temperaturas de este domingo.

El ex Independiente Rivadavia Gabriel Gómez debuta como DT en Agropecuario

Deportivo Maipú jugó su 3° partido seguido de local

Deportivo Maipú disputó su tercer encuentro seguido de local, donde perdió 1 a 0 frente a Tristán Suárez empató 0 a 0 el compromiso postergado de la 4ta fecha con Gimnasia y Tiro de Salta, y en este inicio de la segunda rueda enfrentó a Agropecuario, equipo donde debutó Gabriel Gómez, ex DT de Independiente Rivadavia.

Tras jugar ante Agropecuario el Deportivo Maipú enfrentará a Atlético Rafaela en condición de visitante.

Este encuentro ante la Crema se disputará el próximo sábado a las 15.