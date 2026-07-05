Consultado sobre la no convocatoria de Marcelo Eggel al partido de este domingo, el dirigente del Deportivo Maipú Gabriel Viglianti, confirmó la partida del volante al fútbol profesional chileno. La operación se hizo a préstamo por un año.
Bomba en la previa Deportivo Maipú- Agropecuario: Marcelo Eggel seguirá jugando en el Palestino de Chile
Marcelo Eggel no estará en Deportivo Maipú vs. Agropecuario. El capitán se sumará al Palestino de Chile. El ex Lepra Gabriel Gómez dirige a Agropecuario
El mediocampista viajará este domingo por la noche al país trasandino para incorporarse al Club Deportivo Palestino.
La hinchada Cruzada dijo presente en estadio del Deportivo Maipú
Deportivo Maipú, tras el receso volvió al estadio Omar Higinio Sperdutti y se reencontró con su público en el encuentro ante Agropecuario, por la fecha 19 del torneo de la Primera Nacional. Este encuentro correspondió a la Primera de las revanchas en el inicio de la segunda rueda.
Se vio un buen marco de público a pesar de la bajas temperaturas de este domingo.
El ex Independiente Rivadavia Gabriel Gómez debuta como DT en Agropecuario
Deportivo Maipú jugó su 3° partido seguido de local
Deportivo Maipú disputó su tercer encuentro seguido de local, donde perdió 1 a 0 frente a Tristán Suárez empató 0 a 0 el compromiso postergado de la 4ta fecha con Gimnasia y Tiro de Salta, y en este inicio de la segunda rueda enfrentó a Agropecuario, equipo donde debutó Gabriel Gómez, ex DT de Independiente Rivadavia.
Tras jugar ante Agropecuario el Deportivo Maipú enfrentará a Atlético Rafaela en condición de visitante.
Este encuentro ante la Crema se disputará el próximo sábado a las 15.