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Deportivo Maipú retornó a los entrenamientos con la presencia de Marcelo Eggel

Tras unos días de descanso Deportivo Maipú volvió al trabajo de cara a la segunda rueda del torneo de la Primera Nacional y estuvo Marcelo Eggel

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipu retornó a los entrenamientos de cara a la segunda parte del torneo de la Primera Nacional.

Deportivo Maipu retornó a los entrenamientos de cara a la segunda parte del torneo de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú tuvo unos días de descanso tras el empate de local ante Gimnasia y Tiro de Salta que marcó el cierre de la primera rueda del torneo de la Primera Nacional y este jueves volvió al trabajo.

La novedad más importante de la jornada fue la presencia del Marcelo Eggel, jugador que es pretendido por varios clubes.

Deportivo Maipú entrenó sin caras nuevas y con la presencia de Marcelo Eggel.

Deportivo Maipú entrenó sin caras nuevas y con la presencia de Marcelo Eggel.

El plantel que dirige Mariano Echeverría tuvo solo 3 días libres y este jueves retornó a la actividad con la presencia de todos los jugadores.

Sin novedades en el mercado de pases en el Deportivo Maipú

Marcelo Eggel es el jugador más codiciado, pero este jueves se entrenó junto a sus compañeros y por ahora tiene contrato con el Cruzado hasta diciembre de 2027.

Por ahora no hay novedades sobre su posible salida y tampoco las hay con respecto a las 4 incorporaciones que se pueden hacer.

Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú arrancará la segunda rueda jugando de local ante Agropecuario el domingo 5 de julio desde las 16.30.

Será el tercer partido seguido de local para un equipo que tiene la necesidad de volver a ganar ya que acumula un empate y dos derrotas en sus últimas 3 presentaciones.

Por ahora el Cruzado está afuera de la zona de clasificación al Reducido ya que se ubica 10mo con 25 puntos, a uno del último que se estaría clasificando que es Colegiales.

El fixture del Deportivo Maipú en la segunda rueda

  • Fecha 19: Agropecuario (L)
  • Fecha 20: Atlético Rafaela (V)
  • Fecha 21: San Martín de Tucumán (L)
  • Fecha 22: Gimnasia y Tiro de Salta (V)
  • Fecha 23: Atlanta (L)
  • Fecha 24: Midland (V)
  • Fecha 25: Godoy Cruz (V)
  • Fecha 26: Quilmes (L)
  • Fecha 27: Colegiales (V)
  • Fecha 28: Patronato (L)
  • Fecha 29: Almagro (V)
  • Fecha 30: Gimnasia y Esgrima de Jujuy (L)
  • Fecha 31: Temperley (L)
  • Fecha 32: Nueva Chicago (V)
  • Fecha 33: San Martín de San Juan (L)
  • Fecha 34: Chacarita (V)
  • Fecha 35: Güemes (L)
  • Fecha 36:Tristán Suárez (V)

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