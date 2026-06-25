Deportivo Maipú retornó a los entrenamientos con la presencia de Marcelo Eggel

Deportivo Maipú tuvo unos días de descanso tras el empate de local ante Gimnasia y Tiro de Salta que marcó el cierre de la primera rueda del torneo de la Primera Nacional y este jueves volvió al trabajo.
Tras unos días de descanso Deportivo Maipú volvió al trabajo de cara a la segunda rueda del torneo de la Primera Nacional y estuvo Marcelo Eggel
Deportivo Maipú tuvo unos días de descanso tras el empate de local ante Gimnasia y Tiro de Salta que marcó el cierre de la primera rueda del torneo de la Primera Nacional y este jueves volvió al trabajo.
La novedad más importante de la jornada fue la presencia del Marcelo Eggel, jugador que es pretendido por varios clubes.
El plantel que dirige Mariano Echeverría tuvo solo 3 días libres y este jueves retornó a la actividad con la presencia de todos los jugadores.
Marcelo Eggel es el jugador más codiciado, pero este jueves se entrenó junto a sus compañeros y por ahora tiene contrato con el Cruzado hasta diciembre de 2027.
Por ahora no hay novedades sobre su posible salida y tampoco las hay con respecto a las 4 incorporaciones que se pueden hacer.
Deportivo Maipú arrancará la segunda rueda jugando de local ante Agropecuario el domingo 5 de julio desde las 16.30.
Será el tercer partido seguido de local para un equipo que tiene la necesidad de volver a ganar ya que acumula un empate y dos derrotas en sus últimas 3 presentaciones.
Por ahora el Cruzado está afuera de la zona de clasificación al Reducido ya que se ubica 10mo con 25 puntos, a uno del último que se estaría clasificando que es Colegiales.