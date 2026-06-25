Deportivo Maipú retornó a los entrenamientos con la presencia de Marcelo Eggel

Sin novedades en el mercado de pases en el Deportivo Maipú

Marcelo Eggel es el jugador más codiciado, pero este jueves se entrenó junto a sus compañeros y por ahora tiene contrato con el Cruzado hasta diciembre de 2027.

Por ahora no hay novedades sobre su posible salida y tampoco las hay con respecto a las 4 incorporaciones que se pueden hacer.

Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú arrancará la segunda rueda jugando de local ante Agropecuario el domingo 5 de julio desde las 16.30.

Será el tercer partido seguido de local para un equipo que tiene la necesidad de volver a ganar ya que acumula un empate y dos derrotas en sus últimas 3 presentaciones.

Por ahora el Cruzado está afuera de la zona de clasificación al Reducido ya que se ubica 10mo con 25 puntos, a uno del último que se estaría clasificando que es Colegiales.

El fixture del Deportivo Maipú en la segunda rueda