Una de las primeras cosas que sorprende a los visitantes de esta ciudad es el precio del alojamiento. Las cabañas rústicas frente al mar han dado paso a hoteles boutique de diseño y resorts de bienestar con tarifas nocturnas que pueden alcanzar cientos de dólares. La comparación con Dubái surge porque pasó de ser un pequeño pueblo costero a atraer inversión extranjera, desarrollos inmobiliarios de alto nivel y turismo premium.

El boom turístico de Tulum y la caída de esta ciudad en 2026

Una alternativa que gana terreno es el fondeo de capital, un modelo donde el inversor se asocia directamente con el desarrollista. Sin necesidad de intervenir en el proceso, el inversor recibe intereses durante la construcción y, al finalizar, recupera el capital. Este esquema que propone esta ciudad de México puede ofrecer un retorno anual estimado del 14% en solo 18 meses, siendo una oportunidad muy atractiva para diversificar portafolios.

Tulum y Dubái representan dos polos opuestos del turismo de lujo. Tulum ofrece una experiencia inmersiva en la naturaleza, playas y cultura maya, mientras que Dubái destaca por el lujo urbano de vanguardia, rascacielos y mega-atracciones. La elección depende por los que prefieren un entorno bohemio o por lo que prefieren una metrópolis cosmopolita.

Tras años prósperos Tulum enfrenta una importante crisis turística en 2026, caracterizada por una caída histórica del 33.1% en las visitas a la Zona Arqueológica de Tulum y una severa ocupación hotelera baja. El principal desafío es la invasión de sargazo. La acumulación masiva en las costas ha afectado la calidad de las playas, opacando su tradicional atractivo visual y generando un fuerte impacto en el turismo de la zona hotelera.