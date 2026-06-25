En los últimos años, Dubái se ha consolidado como un destino turístico de élite y un centro de inversión global. Con el 85% de su población de origen extranjero y más de 18 millones de turistas al año, la ciudad es un imán para las inversiones inmobiliarias. Es así que una ciudad de América Latina busca seguir su ejemplo.
La Dubái de América Latina, se convirtió en un imán para turistas con resorts de lujo y hoy se enfrenta a una caída inédita
A pesar de los años prósperos esta ciudad de América Latina se enfrenta a graves problemas y una caída del turismo. Todos los detalles
En Dubái retorno inmobiliario se potencia gracias a la alta ocupación, buenas tarifas de alquiler y, especialmente, la ausencia de impuestos. En la costa de México, Tulum, que alguna vez fue un refugio rústico para bohemios, ahora lidera la transformación con 223 complejos residenciales que ofrecen 2519 apartamentos tipo condominio, según Tulum Times.
Del esplendor a la caída de Tulum: ¿Qué sucedió con esta ciudad de América Latina?
Esta famosa ciudad de América Latina, es reconocida por su belleza natural y atractivo turístico, experimenta un boom inmobiliario impulsado por la apertura del nuevo Aeropuerto Internacional y la llegada del Tren Maya. Se transforme en un destino turístico y de inversión en auge. Sus playas, con arena blanca y aguas cristalinas, son un imán para los viajeros en busca de descanso y aventura.
Una de las primeras cosas que sorprende a los visitantes de esta ciudad es el precio del alojamiento. Las cabañas rústicas frente al mar han dado paso a hoteles boutique de diseño y resorts de bienestar con tarifas nocturnas que pueden alcanzar cientos de dólares. La comparación con Dubái surge porque pasó de ser un pequeño pueblo costero a atraer inversión extranjera, desarrollos inmobiliarios de alto nivel y turismo premium.
El boom turístico de Tulum y la caída de esta ciudad en 2026
Una alternativa que gana terreno es el fondeo de capital, un modelo donde el inversor se asocia directamente con el desarrollista. Sin necesidad de intervenir en el proceso, el inversor recibe intereses durante la construcción y, al finalizar, recupera el capital. Este esquema que propone esta ciudad de México puede ofrecer un retorno anual estimado del 14% en solo 18 meses, siendo una oportunidad muy atractiva para diversificar portafolios.
Tulum y Dubái representan dos polos opuestos del turismo de lujo. Tulum ofrece una experiencia inmersiva en la naturaleza, playas y cultura maya, mientras que Dubái destaca por el lujo urbano de vanguardia, rascacielos y mega-atracciones. La elección depende por los que prefieren un entorno bohemio o por lo que prefieren una metrópolis cosmopolita.
Tras años prósperos Tulum enfrenta una importante crisis turística en 2026, caracterizada por una caída histórica del 33.1% en las visitas a la Zona Arqueológica de Tulum y una severa ocupación hotelera baja. El principal desafío es la invasión de sargazo. La acumulación masiva en las costas ha afectado la calidad de las playas, opacando su tradicional atractivo visual y generando un fuerte impacto en el turismo de la zona hotelera.