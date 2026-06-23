Tras 25 años, una especie emblemática se expande por América Latina y entusiasma su recuperación

Tras ser fotografiado y sometido a una rigurosa evaluación veterinaria durante varios días para garantizar su óptimo estado de salud, el ejemplar fue liberado con éxito en la Reserva Estatal Laguna Colombia. Este espacio protegido se encuentra alejado del riesgo del tráfico vehicular lo que asegura la supervivencia de la especie.

El hallazgo refuerza la hipótesis de una población aislada con miles de años de evolución independiente

Los científicos estiman que el zorro enano de Cozumel tiene entre el 60% y el 80% del tamaño corporal de su pariente continental más cercano, el zorro gris. Aunque aún no se han realizado evaluaciones morfológicas o genéticas concluyentes, los informes sugieren que su aislamiento comenzó hace entre 5.000 y 37.000 años.

Una de sus principales características es el enanismo insular, un fenómeno que ocurre en especies que habitan islas y que, con el tiempo, reducen su tamaño debido a las condiciones del entorno.

Su alimentación es omnívora, basada en pequeños animales, insectos, frutos y restos orgánicos, lo que le permite adaptarse a los recursos limitados del ecosistema insular.

En cuanto a su hábitat, este animal se encuentra en zonas de selva baja, manglares y áreas naturales protegidas de la isla. Evita las zonas urbanizadas y los espacios con alta presencia humana, lo que dificulta su observación directa.