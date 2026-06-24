Prime Video: Anne Hathaway revoluciona el streaming con la película más romántica de todas

Mientras acompaña a su hija y a sus amigos al Festival de Coachella, conoce a la estrella del pop, con quien redescubre su sexualidad y su valor personal, desafiando las normas sociales que dictan cómo debe sentirse y actuar una mujer de su edad.

La idea de tenerte plantea este dilema en una historia romántica protagonizada por Anne Hathaway. La actriz, ganadora de un Óscar y referente del cine romántico, comparte pantalla con Nicholas Galitzine, actor británico que continúa afianzando su carrera en la industria cinematográfica.

La película está basada en la novela homónima de Robinne Lee y narra el inesperado romance entre una mujer divorciada y un joven músico de fama mundial que, tras conocerla, solo tiene ojos para ella.

Prime Video: de qué trata la película La idea de tenerte

La idea de tenerte se centra en Sophie, una madre divorciada de 40 años. Su exmarido Dan la dejó por una mujer más joven y después canceló su viaje a Coachella con su hija de 15 años.

Ahora, con el fin de cerrar esta dolorosa herida y olvidar durante un tiempo, será ella la que vaya a vivir la experiencia del festival más popular del mundo junto a su hija adolescente.

Allí, conoce a Hayes Campbell, un cantante de 24 años, líder de una de las bandas musicales más populares del planeta: August Moon.

Prime Video: reparto de la película La idea de tenerte

Anne Hathaway

Nicholas Galitzine

Ella Rubin

Reid Scott

Perry Mattfeld

Tráiler de la película La idea de tenerte