Prime Video acaba de estrenar el thriller psicológico de Sydney Sweeney que no te puedes perder

Millie Calloway se convierte en empleada interna de la acaudalada familia Winchester en Great Neck, Long Island, mientras está en libertad condicional. Su habitación está en el ático, con una ventana sellada y una puerta que se cierra con llave desde afuera. Nina, madre y esposa de la familia, presenta síntomas de una grave enfermedad mental y pone a Millie en constantes aprietos.

Millie se entera por el esposo de Nina, Andrew, y posteriormente por otros vecinos, que Nina quedó huérfana a causa de un incendio que se sospecha que provocó, y que años antes, Nina intentó matar a su hija Cecelia ahogándola y se intentó quitar la vida con una sobredosis.

Brandon Sklenar es Andrew y Amanda Seyfried interpreta a Nina. Imagen: Prime Video.

Al principio todo parece perfecto, ya que Millie encuentra estabilidad económica una cama para dormir, y una familia que parece de lo más agradable. Sin embargo, pronto la madre de la familia, empieza a presentar un comportamiento de lo más extraño, mientras que Millie estrecha lazos con Andrew, el padre.

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