Sydney Sweeney es una de las actrices más renombradas de la actualidad, tanto por su participación en Euphoria, The Voyeurs, y Madame Web, como por los escándalos de su vida personal. Recientemente, Prime Video agregó en su catálogo un thriller psicológico protagonizado por la actriz estadounidense junto con Amanda Seyfried.
Prime Video acaba de estrenar el thriller psicológico de Sydney Sweeney que no te puedes perder
La película recibió críticas positivas, recaudando unos 400,5 millones de dólares a nivel mundial
La empleada (The housemaid) es una película de suspenso psicológico subida de tono. Se estrenó en diciembre de 2025, pero Prime Video acaba de agregarla a la biblioteca. Fue dirigida por Paul Feig a partir de un guion de Rebecca Sonnenshine, quien adaptó la novela de 2022 de Freida McFadden.
Prime Video: ¿de qué trata La empleada?
"Una mujer que atraviesa un momento difícil encuentra una nueva oportunidad al empezar de nuevo como criada para una pareja adinerada", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
Millie Calloway se convierte en empleada interna de la acaudalada familia Winchester en Great Neck, Long Island, mientras está en libertad condicional. Su habitación está en el ático, con una ventana sellada y una puerta que se cierra con llave desde afuera. Nina, madre y esposa de la familia, presenta síntomas de una grave enfermedad mental y pone a Millie en constantes aprietos.
Millie se entera por el esposo de Nina, Andrew, y posteriormente por otros vecinos, que Nina quedó huérfana a causa de un incendio que se sospecha que provocó, y que años antes, Nina intentó matar a su hija Cecelia ahogándola y se intentó quitar la vida con una sobredosis.
Al principio todo parece perfecto, ya que Millie encuentra estabilidad económica una cama para dormir, y una familia que parece de lo más agradable. Sin embargo, pronto la madre de la familia, empieza a presentar un comportamiento de lo más extraño, mientras que Millie estrecha lazos con Andrew, el padre.
Tráiler
Reparto
- Sydney Sweeney como Millie Calloway.
- Amanda Seyfried es Nina Winchester.
- Brandon Sklenar interpreta a Andrew Winchester.
- Michele Morrone como Enzo.