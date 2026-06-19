Es una de las mejores series de espías de la historia y ahora está en Prime Video

Covert Affairs (Asuntos encubiertos) es una serie de televisión estadounidense de la cadena USA Network que se estrenó el 13 de junio de 2010. Fue creada por Matt Corman, Chris Ord y Stephen Hootstein, y dirigida por Stephen Kay.

Covert Affairs La serie se emitió desde 2010 hasta 2014 por USA Network. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Les presentamos a Annie Walker, una joven aprendiz a la que lanzan al santuario de la CIA cuando inesperadamente la ascienden a agente de campo. Aunque parece que la rescataron del anonimato por su facilidad lingüística excepcional, podría haber algo o alguien de su pasado que es lo que en realidad les interesa a sus jefes de la CIA", revela la sinopsis oficial de Prime Video.