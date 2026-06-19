¿Te gustan las series sobre infiltrados, misiones secretas y espías? En esta oportunidad, traemos como recomendación una serie de acción y drama que tiene una trama intensa que probablemente no te deje despegarte de la pantalla, así que es perfecta para una maratón de fin de semana. Está disponible para los suscriptores de Prime Video.
Es una de las mejores series de espías de la historia y ahora está en Prime Video
La actriz protagonista fue nominada en los Golden Globe Award por su papel en esta serie de dramática
Covert Affairs (Asuntos encubiertos) es una serie de televisión estadounidense de la cadena USA Network que se estrenó el 13 de junio de 2010. Fue creada por Matt Corman, Chris Ord y Stephen Hootstein, y dirigida por Stephen Kay.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Les presentamos a Annie Walker, una joven aprendiz a la que lanzan al santuario de la CIA cuando inesperadamente la ascienden a agente de campo. Aunque parece que la rescataron del anonimato por su facilidad lingüística excepcional, podría haber algo o alguien de su pasado que es lo que en realidad les interesa a sus jefes de la CIA", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
Annie es enviada a trabajar en la División de Protección Doméstica (DPD), donde se desempeña como agente de campo. August "Auggie" Anderson, un agente tecnológico ciego, será el guía de Annie en su nueva vida. Lo misterioso es que la han ascendido aún siendo una agente en entrenamiento.
En su nuevo entorno de trabajo encontrará a un compañero amable, una supervisosa que cuestiona sus cualidades y un jefe de sección que oculta secretos.
Filtraciones a la prensa, contrabandistas, traficantes de armas y amenazas a altas personalidades extranjeras, la agente de campo deberá sumergirse en este nuevo mundo, para trabajar en la DPD. Si te gustan las series que combinan, suspenso, misterio y drama, Covert Affairs es ideal para ti.
Reparto
- Piper Perabo es Annie Walker.
- Christopher Gorham como Auggie Anderson.
- Kari Matchett interpreta a Joan Campbell.
- Anne Dudek es Danielle Brooks.
- Sendhil Ramamurthy como Jai Wilcox.