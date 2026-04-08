"No conozco sus nombres": la prestigiosa universidad donde se forman futuros espías

La premisa es clara: el anonimato de los estudiantes es total, en un giro dramático que se dio en el país europeo como consecuencia de los fallos de seguridad detectados en los atentados de París en 2015.

Francia comprendió que los espías del siglo XXI necesitan algo más que entrenamiento físico; requieren una capacidad de análisis profundo que solo las universidades de élite pueden proporcionar.

universidad, espias En esta carrera, el anonimato de los estudiantes es total.

En concreto, los profesionales se sumergen en los puntos que se muestran a continuación, algo que está lejos de la acción y las persecuciones de las películas de Hollywood:

Análisis de violencia política y yihadismo.

Ciberseguridad y delitos financieros.

Geopolítica de datos e inteligencia económica.

Por qué las universidades forman espías hoy

Tradicionalmente, el imaginario colectivo situaba al espía en persecuciones y operaciones de campo. Sin embargo, en el siglo XXI, la mayor parte del trabajo de inteligencia se hace frente a una pantalla.

Las agencias están saturadas de datos. Necesitan personas formadas en universidades para aplicar métodos científicos, estadísticos y antropológicos para filtrar lo que es relevante.

Lo que se enseña y se entrena aquí es, sobre todo, el pensamiento crítico. Más precisamente, la universidad entrena el cerebro para dudar, contrastar fuentes y evitar los "sesgos de confirmación", algo vital para no cometer errores geopolíticos costosos.