El gobierno de Javier Milei activó un fuerte operativo de búsqueda en medio de las relaciones diplomáticas con Chile: el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $20 millones para quien aporte datos que permitan capturar a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, prófugo con orden de detención nacional e internacional vigente desde fines de marzo por terrorismo de Estado. La medida se oficializó este martes en el Boletín Oficial.
Javier Milei oficializó una recompensa de $20 millones por Galvarino Apablaza prófugo de Chile
El Ministerio de Seguridad de Nación ofreció la recompensa para dar con Galvarino Sergio Apablaza Guerra, prófugo de Chile con pedido de captura internacional
La decisión cobra especial relevancia política porque se conoce apenas un día después del encuentro entre el presidente Javier Milei y su par de Chile, José Antonio Kast ocurrido en la Casa Rosada.
Apablaza Guerra está en Argentina y sus abogados sostienen que es un refugiado por haber sido de víctima de torturas en la dictadura de Augusto Pinochet.
Un caso histórico que vuelve a escena
Apablaza Guerra es requerido por la Justicia chilena donde se lo acusa de delitos vinculados al terrorismo en la década del 90. En ese marco, Chile solicitó su extradición en un proceso que se extendió durante años entre fallos judiciales y decisiones administrativas.
Uno de los puntos más controvertidos fue su condición de refugiado en Argentina, que durante largo tiempo bloqueó su extradición. Sin embargo, el escenario cambió recientemente: la Justicia argentina considera que el acusado dejó de estar a derecho, lo que derivó en la orden de captura.
Recompensa y búsqueda activa
Frente a este nuevo contexto, el Gobierno nacional resolvió avanzar con una recompensa millonaria para acelerar su localización. La medida establece que quienes aporten datos útiles podrán acceder al pago, con garantía de anonimato.
La información puede canalizarse a través de la línea 134, mientras las fuerzas federales ya comenzaron con la difusión del pedido de captura en todo el país.
Señal política tras el encuentro bilateral
La coincidencia temporal entre la reunión presidencial y la activación de la recompensa no pasa desapercibida. Para Chile, la extradición de Apablaza es un reclamo histórico; para Argentina, el caso estuvo atravesado por compromisos internacionales y decisiones judiciales complejas.
El ofrecimiento de recompensa puede leerse como un gesto de alineamiento en materia judicial y de cooperación bilateral, en un momento en que ambos gobiernos buscan fortalecer vínculos.