Javier Milei oficializó una recompensa de $20 millones por Galvarino Apablaza prófugo de Chile

Un caso histórico que vuelve a escena

Apablaza Guerra es requerido por la Justicia chilena donde se lo acusa de delitos vinculados al terrorismo en la década del 90. En ese marco, Chile solicitó su extradición en un proceso que se extendió durante años entre fallos judiciales y decisiones administrativas.

Uno de los puntos más controvertidos fue su condición de refugiado en Argentina, que durante largo tiempo bloqueó su extradición. Sin embargo, el escenario cambió recientemente: la Justicia argentina considera que el acusado dejó de estar a derecho, lo que derivó en la orden de captura.

Galvarino Sergio Apablaza se refugió en la Artgentina con el falso nombre Héctor Daniel Mondaca Argentina entiende que el ex guerrillero chileno no está a derecho en el país.

Recompensa y búsqueda activa

Frente a este nuevo contexto, el Gobierno nacional resolvió avanzar con una recompensa millonaria para acelerar su localización. La medida establece que quienes aporten datos útiles podrán acceder al pago, con garantía de anonimato.

La información puede canalizarse a través de la línea 134, mientras las fuerzas federales ya comenzaron con la difusión del pedido de captura en todo el país.

Señal política tras el encuentro bilateral

La coincidencia temporal entre la reunión presidencial y la activación de la recompensa no pasa desapercibida. Para Chile, la extradición de Apablaza es un reclamo histórico; para Argentina, el caso estuvo atravesado por compromisos internacionales y decisiones judiciales complejas.

El ofrecimiento de recompensa puede leerse como un gesto de alineamiento en materia judicial y de cooperación bilateral, en un momento en que ambos gobiernos buscan fortalecer vínculos.