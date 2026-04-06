El Presidente Javier Milei recibe este lunes a su par chileno, José Antonio Kast, en lo que es el primer país extranjero visitado por el mandatario trasandino.
Javier Milei recibe a Kast en la primera visita internacional del presidente chileno
El encuentro entre presidentes de Argentina y Chile, Javier Milei y José Antonio Kast, respectivamente, será en Casa Rosada. Los temas a tratar
El cónclave Javier Milei - José Antonio Kast está previsto para las 10 de este lunes en la Casa Rosada, en Buenos Aires.
Según trascendidos, la agenda de la reunión binacional contempla temas sensibles como energía y minería y la extradición pendiente del ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza, de 75 años, prófugo en Argentina y con pedido de captura internacional desde el 31 de marzo último.
El Ministerio de Justicia de la Nación ha ofrecido $20 millones de recompensa para quien ofrezca información que permita la detención de Galvarino Apablaza, alias "Comandante Salvador", ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y brazo armado del Partido Comunista de Chile. Chile lo pide por planificar el asesinato del senador chileno Jaime Guzmán.
Noticia en desarrollo