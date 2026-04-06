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Reunión binacional

Javier Milei recibe a Kast en la primera visita internacional del presidente chileno

El encuentro entre presidentes de Argentina y Chile, Javier Milei y José Antonio Kast, respectivamente, será en Casa Rosada. Los temas a tratar

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Javier Milei y el chileno José Antonio Kast.

Javier Milei y el chileno José Antonio Kast.

El Presidente Javier Milei recibe este lunes a su par chileno, José Antonio Kast, en lo que es el primer país extranjero visitado por el mandatario trasandino.

El cónclave Javier Milei - José Antonio Kast está previsto para las 10 de este lunes en la Casa Rosada, en Buenos Aires.

Embed - El Presidente Milei recibe al Presidente de Chile, José Antonio Kast

Según trascendidos, la agenda de la reunión binacional contempla temas sensibles como energía y minería y la extradición pendiente del ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza, de 75 años, prófugo en Argentina y con pedido de captura internacional desde el 31 de marzo último.

Apablaza fue miembro del disuelto Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR, izquierda) y está acusado del asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y de un secuestro, ambos ocurridos en Chile en 1991.
En la reunión entre Javier Milei y José Antonio Kast se tratará el caso del ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza, con pedido de extradición por asesinato de un senador.

En la reunión entre Javier Milei y José Antonio Kast se tratará el caso del ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza, con pedido de extradición por asesinato de un senador.

El Ministerio de Justicia de la Nación ha ofrecido $20 millones de recompensa para quien ofrezca información que permita la detención de Galvarino Apablaza, alias "Comandante Salvador", ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y brazo armado del Partido Comunista de Chile. Chile lo pide por planificar el asesinato del senador chileno Jaime Guzmán.

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