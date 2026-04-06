Javier Milei recibe a Kast en la primera visita internacional del presidente chileno

El cónclave Javier Milei - José Antonio Kast está previsto para las 10 de este lunes en la Casa Rosada, en Buenos Aires.

Embed - El Presidente Milei recibe al Presidente de Chile, José Antonio Kast

Según trascendidos, la agenda de la reunión binacional contempla temas sensibles como energía y minería y la extradición pendiente del ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza, de 75 años, prófugo en Argentina y con pedido de captura internacional desde el 31 de marzo último.