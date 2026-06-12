La novela que vendió más de un millón de ejemplares acaba de llegar a Prime Video en formato serie

Every Summer After Matt Cornett y Sadie Soverall lideran el elenco de la serie. Imagen: Prime Video.

La serie cuenta con ocho capítulos de aproximadamente 40 a 50 minutos cada uno. Es protagonizada por Sadie Soverall, de Destino: la saga Winx , y Matt Cornett de High School Musical: The Musical: The Series.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Cada año que pasé contigo, de Carley Fortune, es una historia romántica y nostálgica de primeros amores, de la gente y las decisiones que nos definen", revela la descripción oficial de Prime Video.

La historia se centra en Percy y Sam, quienes inician una amistad en Barry's Bay durante su adolescencia. Esta relación se transforma en un vínculo amoroso marcado por reencuentros y segundas oportunidades. Sin embargo, la serie juega con saltos temporales, entre el pasado y el presente.

Cada año que pasé contigo Es una historia de drama, romance y amistad. Imagen: Prime Video.

El primer episodio comienza con regreso de Percy a Barry’s Bay tras años de ausencia, lo que propicia el reencuentro con Sam y Charlie, así como el resurgimiento de viejos sentimientos.

Conforme enfrenta a la gente y los secretos de los que huyó, se pregunta si regresar fue un error. Al mismo tiempo, intenta reparar el vínculo que alguna vez compartió con Sam.

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