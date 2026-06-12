Prime Video acaba de estrenar una serie que promete ser un éxito rotundo. Se trata de una adaptación de un best seller juvenil que estuvo registrado durante 16 semanas consecutivas en la lista del New York Times, superando el millón de ejemplares vendidos.
La novela que vendió más de un millón de ejemplares acaba de llegar a Prime Video en formato serie
Prime Video apuesta por un nueva drama romántico juvenil inspirado en un bestseller que llegó a superar las 81 millones de visualizaciones en TikTok
Además, el proyecto también contaba con una audiencia cautiva en redes sociales. El hashtag asociado a la novela había superado las 81 millones de visualizaciones en TikTok, según las cifras oficiales de la plataforma.
La serie en cuestión se llama Cada año que pasé contigo (Every Summer After) de la novela homónima de Carley Fortune, quien ocupó el rol de productora ejecutiva para las grabaciones. Este drama romántico se estrenó el 10 de junio en la plataforma, y fue dirigido por Tara Nicole Weyr, Jeff Byrd y Gillian Robespierre.
La serie cuenta con ocho capítulos de aproximadamente 40 a 50 minutos cada uno. Es protagonizada por Sadie Soverall, de Destino: la saga Winx , y Matt Cornett de High School Musical: The Musical: The Series.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Cada año que pasé contigo, de Carley Fortune, es una historia romántica y nostálgica de primeros amores, de la gente y las decisiones que nos definen", revela la descripción oficial de Prime Video.
La historia se centra en Percy y Sam, quienes inician una amistad en Barry's Bay durante su adolescencia. Esta relación se transforma en un vínculo amoroso marcado por reencuentros y segundas oportunidades. Sin embargo, la serie juega con saltos temporales, entre el pasado y el presente.
El primer episodio comienza con regreso de Percy a Barry’s Bay tras años de ausencia, lo que propicia el reencuentro con Sam y Charlie, así como el resurgimiento de viejos sentimientos.
Conforme enfrenta a la gente y los secretos de los que huyó, se pregunta si regresar fue un error. Al mismo tiempo, intenta reparar el vínculo que alguna vez compartió con Sam.