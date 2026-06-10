Hace tiempo que viene arrasando con el catálogo de Prime Video una serie estadounidense de ciencia ficción y terror creada por John Griffin. Todas las semanas estrena un nuevo episodio y esta vez, se ha posicionado como la serie N°1 en suscripciones.
La serie que es uno de los mayores éxitos de Prime Video y entusiasma a los fans
La serie está ambientada en un misterioso pueblo donde hay una extraña maldición que hace que todo el que acceda al lugar sea incapaz de salir
Se trata de From, una serie que estrenó su primera temporada en 2022, y ya va estrenando la cuarta parte, aunque recientemente fue renovada para la quinta y última temporada.
La serie se centra en un pueblo de pesadilla en Estados Unidos que atrapa a quienes entran. Los residentes, renuentes, se esfuerzan por sobrevivir mientras son acosados por aterradoras criaturas nocturnas del bosque circundante mientras buscan secretos ocultos dentro y fuera del pueblo con la esperanza de encontrar una salida.
La serie se centra en Boyd Stevens, el autoproclamado sheriff y alcalde de facto y la familia Matthews, recién llegados que pronto descubren que están atrapados juntos para mantenerse con vida y encontrar una manera de escapar. Los nuevos episodios de la temporada cuatro siguen sorprendiendo.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Cuanto más cerca están los habitantes del pueblo de las respuestas que buscan, más aterradora se vuelve su búsqueda. ¿Quién es el Hombre de Amarillo y qué quiere? La cuarta temporada abrirá puertas que algunos desearían mantener cerradas"; revela la descripción de Prime Video.
En la temporada cuatro, los personajes lidiarán con el carácter cíclico de su pesadilla y ese mal que renace. Cuánto más cerca estén los residentes del pueblo de las respuestas que buscan, más aterradora será la búsqueda.
Todos se preguntarán ¿quién es el hombre amarillo y qué quiere? Al margen de esto, los supervivientes del pueblo maldito desatan un nuevo mal sin pretenderlo, lo que provoca la aparición de nuevas criaturas al margen de los seres que salen a atormentarlos cada noche.
Tráiler de la cuarta temporada de From
Reparto
- Harold Perrineau como Boyd Stevens.
- Catalina Sandino Moreno es Tabitha Matthews.
- Eion Bailey interpreta Jim Matthews.
- David Alpay como Jade Herrera.
- Elizabeth Saunders es Donna Raines.