La serie que es uno de los mayores éxitos de Prime Video y entusiasma a los fans

serie En este misterioso pueblo hay una extraña maldición que hace que todo el que acceda al lugar sea incapaz de salir.

La serie se centra en Boyd Stevens, el autoproclamado sheriff y alcalde de facto y la familia Matthews, recién llegados que pronto descubren que están atrapados juntos para mantenerse con vida y encontrar una manera de escapar. Los nuevos episodios de la temporada cuatro siguen sorprendiendo.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Cuanto más cerca están los habitantes del pueblo de las respuestas que buscan, más aterradora se vuelve su búsqueda. ¿Quién es el Hombre de Amarillo y qué quiere? La cuarta temporada abrirá puertas que algunos desearían mantener cerradas"; revela la descripción de Prime Video.

En la temporada cuatro, los personajes lidiarán con el carácter cíclico de su pesadilla y ese mal que renace. Cuánto más cerca estén los residentes del pueblo de las respuestas que buscan, más aterradora será la búsqueda.

serie from La serie From fue creada por John Griffin. Imagen: Prime Video.

Todos se preguntarán ¿quién es el hombre amarillo y qué quiere? Al margen de esto, los supervivientes del pueblo maldito desatan un nuevo mal sin pretenderlo, lo que provoca la aparición de nuevas criaturas al margen de los seres que salen a atormentarlos cada noche.

Tráiler de la cuarta temporada de From

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