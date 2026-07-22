Cómo luce Daniela Herrero a 23 años de ser la protagonista de Costumbres Argentinas

La historia era conocida. Dos familias separadas por el odio y un rencor de años. Dos mejores amigos peleados por una mujer que años después se vuelven a encontrar cuando ambos ya tienen sus propias familias. Pero como una especie de karma, sus hijos adolescentes se enamoran y no pueden hacer nada para separarlos.

Costumbres Argentinas también tuvo una particularidad. Además de llevar el nombre de una canción de Los Abuelos de la Nada, también tuvo la premisa de usar de banda sonora todas canciones de rock nacional, incluso las de Daniela Herrero, ya que en la serie, su personaje también hacía música.

"Siempre me gustó pasar desapercibida. Disfrutaba hacer mi trabajo de otro modo, pero en ese momento estaba muy expuesta. Es abrumador estar en el ojo de los medios todo el tiempo", supo contar Daniela Herrero hace unos años, cuando actuó en la obra de teatro Sex.

No fue la única característica importante de la serie, había otra que la hacía muy especial. Todo lo que ocurría en Costumbres Argentinas era en los 80, por lo que había un trabajo muy importante de producción para que todo lo que saliese en pantalla fuera de esa época y no solo el estilo de vestimenta de los personajes.

Cómo fue la carrera de Daniela Herrero después de Costumbres Argentinas

La serie duró un año, ganó el Martín Fierro a mejor telecomedia y ella siguió actuando, apareció en Graduados, tuvo algunos pequeños roles en Montecristo, apareció en Lo Que El Tiempo Nos Dejó, pero su carrera como actriz pasó a depender de los tiempos que le dejaba la música, su otra y verdadera pasión, como se puede ver en sus redes sociales.

Incluso, como si fuese un guiño del destino, la cantante ha sabido actuar en series y musicales muy ligadas al rock nacional, además de Costumbres Argentinas. Estuvo en Viudas e Hijas del Rock and Roll y en Había una vez... rock.

La actriz y música Daniela Herrero

En la actualidad, Daniela Herrero tiene una hija llamada Alondra y ella y la música van de la mano. De hecho, en sus redes sociales se pueden ver videos y fotos de sus actuaciones. Con 40 años sigue mostrando la misma frescura que hizo que muchos argentinos la admiraran en Costumbres Argentinas, aunque ya no está tan expuesta como lo supo estar en aquel momento.