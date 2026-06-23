Prime Video acaba de lanzar la impactante película de acción más vista del 2026. La popular serie se tranformó en la cinta que marca récords se trata de Jack Ryan: Guerra encubierta.
Prime Video rompe todos los récords con la película de acción más vista del 2026
Prime Video acaba de lanzar la impactante película de acción más vista del 2026. La popular serie se tranformó en la cinta que marca récords
La nueva aventura del agente de Tom Clancy interpretado por John Krasinski tiene oficio, ritmo y buenas secuencias, aunque le falta una identidad propia que la haga destacar.
La serie Jack Ryan es una de las alternativas más interesantes del catálogo de Prime Video en el terreno del thriller de espías, gracias a sus cuatro temporadas, una historia atrapante y un protagonista que ya se volvió inseparable del personaje: John Krasinski.
Ahora, el analista de la CIA da el salto al formato de película con Jack Ryan: Guerra encubierta, un lanzamiento que busca extender este universo ficticio.
Prime Video: de qué trata la película Jack Ryan: Guerra encubierta
En esta nueva película, Jack Ryan se ve empujado a regañadientes de vuelta al mundo del espionaje cuando una misión secreta internacional desentraña una conspiración mortal, lo que le obliga a enfrentarse a una unidad de operaciones encubiertas fuera de control, y el tiempo corre.
Actuando en tiempo real, con vidas en juego y la amenaza aumentando a cada paso, Jack se reúne con el veterano agente de la CIA Mike November (Michael Kelly) y el exjefe de la CIA James Greer (Wendell Pierce); su experiencia combinada es la única ventaja que tienen frente a un enemigo que conoce cada uno de sus movimientos.
Con el respaldo de una nueva y sorprendente compañera -la aguda agente del MI6 Emma Marlowe (Sienna Miller)-, Jack y el equipo se adentran en una traicionera red de traiciones, enfrentándose a un pasado que creían ya enterrado, lo que convierte esta misión en la más personal y arriesgada a la que se han enfrentado jamás.
Prime Video: reparto de la película Jack Ryan: Guerra encubierta
- John Krasinski
- Wendell Pierce
- Michael Kelly