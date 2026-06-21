¿Te gustan las historias que combinan ficción, ciencia, y apocalipsis? En esta ocasión, tenemos una recomendación perfecta para los amantes del género. Se trata de una película que relata una misión imposible para salvar a la humanidad.
La película más vista de Prime Video tiene a Ryan Gosling como protagonista y es fenómeno global
La película es una adaptación de la novela homónima de Andy Weir. Combina ciencia ficción y aventura en una historia atrapante
La película en cuestión es Proyecto fin del mundo (Project Hail Mary), que se estrenó en los cines en marzo de 2026 y se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando U$S682,2 millones. Por el momento, es la tercera producción más taquillera de 2026 a nivel global.
Fue dirigida por Phil Lord y Christopher Miller con un guion de Drew Goddard que fue adaptado de la novela homónima de Andy Weir de 2021. Recientemente llegó al catálogo de Prime Video, y ya se posiciona como el film n°1 en suscripciones de la plataforma.
Es protagonizada por Ryan Gosling, quien también es productor. Sigue la historia de un hombre que despierta en una nave interestelar sin recordar cómo llegó allí. A continuación, exploramos en profundidad.
Prime Video: ¿de qué trata Proyecto fin del mundo?
El profesor y científico Ryland Grace despierta de un coma inducido a bordo de una nave espacial interestelar. Inicialmente errático y amnésico, Grace descubre que es el único superviviente de la tripulación de tres personas de una nave espacial viajando años luz de la Tierra, que partió hacia el sistema Tau Ceti más de diez años antes.
A través de varios flashbacks, Grace recuerda lentamente que es un profesor de ciencias de secundaria estadounidense y antiguo biólogo molecular. Años atrás, los científicos observaron una línea infrarroja, denominada "Línea de Petrova", que se extendía desde el Sol hasta Venus.
Descubrieron un nuevo microorganismo, llamado "astrofago", que proliferaba en la superficie del Sol, provocando su atenuación, y predijeron que causaría un enfriamiento global catastrófico en 30 años en la Tierra. La agente gubernamental Eva Stratt reclutó a Grace y a otros científicos para estudiarlo, y así comenzar una misión que los llevaría al espacio.
Tráiler de la película
Reparto
- Ryan Gosling como el Dr. Ryland Grace.
- Sandra Hüller es Eva Stratt.
- James Ortiz como Rocky.
- Lionel Boyce interpreta a Carl.
- Milana Vayntrub es Olesya Ilyukhina.