La película más vista de Prime Video tiene a Ryan Gosling como protagonista y es fenómeno global

La película se hizo con un presupuesto de U$S190 millones, y obtuvo una recaudación de más de U$S682,2 millones. Imagen: Prime Video.

Es protagonizada por Ryan Gosling, quien también es productor. Sigue la historia de un hombre que despierta en una nave interestelar sin recordar cómo llegó allí. A continuación, exploramos en profundidad.

Prime Video: ¿de qué trata Proyecto fin del mundo?

El profesor y científico Ryland Grace despierta de un coma inducido a bordo de una nave espacial interestelar. Inicialmente errático y amnésico, Grace descubre que es el único superviviente de la tripulación de tres personas de una nave espacial viajando años luz de la Tierra, que partió hacia el sistema Tau Ceti más de diez años antes.

A través de varios flashbacks, Grace recuerda lentamente que es un profesor de ciencias de secundaria estadounidense y antiguo biólogo molecular. Años atrás, los científicos observaron una línea infrarroja, denominada "Línea de Petrova", que se extendía desde el Sol hasta Venus.

Ryland Grace es profesor, biólogo molecular y científico. Imagen: Prime Video.

Descubrieron un nuevo microorganismo, llamado "astrofago", que proliferaba en la superficie del Sol, provocando su atenuación, y predijeron que causaría un enfriamiento global catastrófico en 30 años en la Tierra. La agente gubernamental Eva Stratt reclutó a Grace y a otros científicos para estudiarlo, y así comenzar una misión que los llevaría al espacio.

Tráiler de la película

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