La historia de Spider-Man no trata solo de héroes y villanos: cuál es el verdadero mensaje de la película

La nueva película del Hombre Araña muestra otra cara de Peter Parker.

Spider-Man no trata solo de héroes y villanos: cuál es el verdadero mensaje de la película

La película dejó de tener ese tinte asociado a la niñez y ver a tu superhéroe se convirtió en una lección que debes aprender conforme vives tu vida más que solo ir al cine. Como suele pasar casi siempre, muchas películas empiezan a tener otro sentido cuando las observas de adulto.

Así pasó con esta película cuyo superhéroe de Marvel y su historia la encarna Tom Hallan. Peter Parker muestra al mundo que bajo su traje hay un chico intentando lidiar con la Soledad. No se trató de salvar al Universo, sino que se trató de sobrevivir al día a día cuando estás completamente solo.

La verdadera esencia habla sobre amar y soltar. Pues con su frase "A veces Spider-Man tiene que hacer lo más difícil, aunque le rompa el corazón a Peter Parker" buscó referirse a que elegir lo correcto está bien, aunque duela. Así ocurre gran parte de nuestra vida.

Tom Holland interpretó a Peter Parker desde otra mirada, más madura y adulta.

No lucha solo contra villanos, lucha con un villano que está en su cuerpo: él mismo y la soledad. Contra lo que quiere, contra lo que siente, contra lo que le gustaría elegir. Y muchas veces, pierde como Peter para ganar como héroe, aunque eso le cueste su propia felicidad.

La película busca explicarnos el sacrificio del "Yo" por el "nosotros". Peter muestra que no siempre puedes tener lo que amas y hacer el bien al mismo tiempo. Se enfrenta a una dirá realidad de alejarse de quien ama, aceptó que no todo amor se puede sostener, aunque ame.

Nos enseña un conflicto constante entre el Hombre Araña que se mira desde el deber, la justicia y la responsabilidad y nos muestra un Peter Parker desde una mirada de amor, lleno de miedos y vulnerabilidad.