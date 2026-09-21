Un clan familiar taló un bosque del Ejército durante 10 años y fue multado con más de $8.300 millones

Entre las especies nativas identificadas en el área intervenida aparecen luma, tiaca, canelo, ulmo, avellano, tepa, coihue y mañío, árboles característicos de los bosques del sur de Chile. Para la autoridad forestal, uno de los principales efectos de la intervención es la pérdida directa de superficie de bosque nativo. Pero el impacto también alcanza otros componentes del ecosistema.

El daño no quedó solamente en los árboles

Las autoridades también detectaron alteraciones de los recursos hídricos, asociadas a sedimentación o contaminación de aguas superficiales.

La fauna silvestre del bosque también queda afectada por la transformación del hábitat. El ruido de maquinaria, el tránsito de vehículos pesados y la presencia de animales domésticos fueron señalados por la corporación entre los factores que alteran las condiciones del sector. Durante las inspecciones también se encontró una cantidad importante de residuos no biodegradables en las áreas donde se realizaron las faenas.

De acuerdo con los antecedentes publicados por BioBioChile, siete personas fueron detenidas durante los procedimientos y cinco posteriormente fueron formalizadas por delitos como comercio clandestino, usurpación y robo de madera. Todas quedaron sujetas a medidas cautelares que deben cumplir mientras continúa la investigación.