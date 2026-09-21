Una investigación por tala ilegal de bosque nativo en el sur de Chile terminó con una de las mayores multas propuestas por la autoridad forestal del país. En Puerto Varas, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) solicitó una sanción de más de $8.300 millones por la intervención de 160 hectáreas en un terreno fiscal administrado por el Ejército.
Un clan familiar taló un bosque del Ejército durante 10 años y fue multado con más de $8.300 millones
Un clan familiar taló bosque nativo en el sur de Chile durante una década, afectando el suelo, los recursos hídricos y la fauna silvestre, lo que derivó en una histórica sanción económica.
El caso ocurrió en el sector de Río Pescado, dentro de un predio perteneciente al Fisco de Chile y administrado por el Regimiento N.º 12 “Sangra”. Las inspecciones realizadas por CONAF junto con la Policía de Investigaciones (PDI) determinaron que se habían realizado faenas de extracción de madera sin contar con un Plan de Manejo aprobado por la autoridad forestal.
Un bosque nativo de América del Sur es intervenido durante años
Según la autoridad forestal, la intervención detectada recientemente en el bosque se habría desarrollado de manera sistemática y continua durante más de una década. El problema no se limita a la extracción de árboles. El movimiento permanente de personas, camiones y maquinaria también afecta el suelo y la vegetación que queda alrededor de las zonas explotadas de este bosque de América del Sur.
Entre las especies nativas identificadas en el área intervenida aparecen luma, tiaca, canelo, ulmo, avellano, tepa, coihue y mañío, árboles característicos de los bosques del sur de Chile. Para la autoridad forestal, uno de los principales efectos de la intervención es la pérdida directa de superficie de bosque nativo. Pero el impacto también alcanza otros componentes del ecosistema.
El daño no quedó solamente en los árboles
Las autoridades también detectaron alteraciones de los recursos hídricos, asociadas a sedimentación o contaminación de aguas superficiales.
La fauna silvestre del bosque también queda afectada por la transformación del hábitat. El ruido de maquinaria, el tránsito de vehículos pesados y la presencia de animales domésticos fueron señalados por la corporación entre los factores que alteran las condiciones del sector. Durante las inspecciones también se encontró una cantidad importante de residuos no biodegradables en las áreas donde se realizaron las faenas.
De acuerdo con los antecedentes publicados por BioBioChile, siete personas fueron detenidas durante los procedimientos y cinco posteriormente fueron formalizadas por delitos como comercio clandestino, usurpación y robo de madera. Todas quedaron sujetas a medidas cautelares que deben cumplir mientras continúa la investigación.
En pocas palabras
- CONAF pide multa de $8.300 millones: Sanción récord por tala ilegal de bosque nativo en Puerto Varas, Chile.
- Deforestación sistemática: Intervención de 160 hectáreas en predio fiscal, con daños al suelo y recursos hídricos.
- Impacto ambiental y judicial: Afectación a fauna, hallazgo de residuos y detención de 7 personas implicadas.