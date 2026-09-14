Es el árbol más antiguo del mundo, pero lo más sorprendente lo confirmaron bajo sus raíces

Muchos forman micorrizas, asociaciones en las que los hongos ayudan al alerce a obtener nutrientes y agua del suelo mientras reciben carbono producido por el árbol. De esta manera, las raíces y los hongos forman una especie de red subterránea fundamental para la supervivencia del bosque.

Lo que demostró esta investigación

La investigación también mostró algo que sorprendió a los científicos, los árboles más viejos funcionan como verdaderas islas de biodiversidad. Durante siglos acumularon asociaciones con diferentes organismos y terminaron creando comunidades subterráneas mucho más complejas que las que rodean a ejemplares jóvenes.

Por eso, perder un alerce milenario significa mucho más que perder un árbol. También desaparece parte de la comunidad de hongos y microorganismos que se desarrolló junto a él durante cientos o miles de años.

El problema es que estos gigantes siguen amenazados por la tala, los incendios y la degradación de los bosques. Los investigadores advierten que su desaparición también puede liberar el carbono almacenado y provocar la pérdida de una biodiversidad que tardó siglos en formarse.