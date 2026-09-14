Cómo hacer compost para que el árbol frutal crezca con fuerza en primavera

Una buena alternativa consiste en colocar primero una capa de material seco y luego incorporar los residuos húmedos. Después, repetir el procedimiento formando diferentes capas. Los restos pueden cortarse en trozos pequeños para facilitar y acelerar su descomposición.

La humedad también es fundamental. La mezcla debe permanecer húmeda, pero nunca empapada. Si está demasiado seca, se puede agregar un poco de agua. Y si acumula demasiada humedad, conviene incorporar hojas secas, cartón o aserrín.

Otro paso importante es airear el contenido. Para eso hay que remover el compost todos los días, de manera que el oxígeno pueda circular entre los materiales y favorecer la actividad de los microorganismos responsables de la descomposición.

Cómo utilizar el compost en el árbol frutal

Si con el paso de las semanas el compost presenta un aspecto oscuro, textura homogénea y un aroma similar al de la tierra húmeda, es momento de utilizarlo en el árbol frutal.

Lo recomendable es distribuir una capa de compost sobre el suelo que rodea al árbol, sin colocarlo directamente contra el tronco. Después puede incorporarse suavemente a la superficie y regarse para ayudar a integrar el material.

Aplicado de esta manera, el compost contribuye a mejorar las condiciones del suelo justo cuando el árbol comienza su etapa de mayor actividad. Así, la primavera se convierte en un buen momento para aprovechar este abono natural y acompañar el desarrollo de los frutales.