Cómo hacer compost para que el árbol frutal crezca con fuerza en primavera

Con la llegada de la primavera, los árboles frutales retoman su actividad después de los meses más fríos. En esta etapa comienzan a desarrollar nuevos brotes, hojas y flores, por lo que contar con un suelo saludable resulta fundamental. Una de las tareas de jardinería vitales para mejorar sus condiciones es preparar compost casero a partir de residuos orgánicos.
El compost es un abono natural que se obtiene mediante la descomposición controlada de distintos materiales orgánicos. Además de aportar nutrientes, ayuda a mejorar la estructura del suelo y favorece su capacidad para conservar humedad.
Paso a paso: cómo hacer compost casero para el árbol frutal
Para comenzar, necesitamos una compostera con ventilación, que puede ser un recipiente reutilizado con pequeños orificios. En su interior, debemos combinar materiales húmedos o verdes, como restos de frutas y verduras, yerba, café y restos de plantas, con materiales secos, entre ellos hojas secas, pequeñas ramas, cartón sin plastificar y aserrín.
Una buena alternativa consiste en colocar primero una capa de material seco y luego incorporar los residuos húmedos. Después, repetir el procedimiento formando diferentes capas. Los restos pueden cortarse en trozos pequeños para facilitar y acelerar su descomposición.
La humedad también es fundamental. La mezcla debe permanecer húmeda, pero nunca empapada. Si está demasiado seca, se puede agregar un poco de agua. Y si acumula demasiada humedad, conviene incorporar hojas secas, cartón o aserrín.
Otro paso importante es airear el contenido. Para eso hay que remover el compost todos los días, de manera que el oxígeno pueda circular entre los materiales y favorecer la actividad de los microorganismos responsables de la descomposición.
Cómo utilizar el compost en el árbol frutal
Si con el paso de las semanas el compost presenta un aspecto oscuro, textura homogénea y un aroma similar al de la tierra húmeda, es momento de utilizarlo en el árbol frutal.
Lo recomendable es distribuir una capa de compost sobre el suelo que rodea al árbol, sin colocarlo directamente contra el tronco. Después puede incorporarse suavemente a la superficie y regarse para ayudar a integrar el material.
Aplicado de esta manera, el compost contribuye a mejorar las condiciones del suelo justo cuando el árbol comienza su etapa de mayor actividad. Así, la primavera se convierte en un buen momento para aprovechar este abono natural y acompañar el desarrollo de los frutales.
En pocas palabras
- Compost casero: Fundamental para árboles frutales en primavera, mejora el suelo y la retención de humedad.
- Preparación: Combinar materiales húmedos (restos orgánicos) y secos (hojas, cartón) en compostera ventilada, removiendo diariamente.
- Uso: Distribuir sobre el suelo alrededor del árbol, evitando el tronco, para potenciar su crecimiento.