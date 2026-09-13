Árbol limonero: cuántas horas de sol debe recibir para que estalle de limones grandes en primavera

Los cítricos son árboles de origen subtropical que requieren de la luz solar directa para realizar la fotosíntesis de forma óptima.

Este proceso metabólico es el encargado de generar la energía suficiente para sostener la floración y, posteriormente, el engorde del limón.

Tu árbol sufrirá consecuencias si no cuenta con el sol suficiente.

Si el árbol se encuentra ubicado en un sector de sombra parcial o recibe menos de 5 horas de luz al día, es muy probable que sufra las siguientes consecuencias:

Floración débil: produce pocas flores o se caen antes de ser polinizadas.

produce pocas flores o se caen antes de ser polinizadas. Limones pequeños y ácidos: la falta de energía impide que el fruto desarrolle todo su potencial de tamaño y jugo.

la falta de energía impide que el fruto desarrolle todo su potencial de tamaño y jugo. Mayor propensión a plagas: las zonas húmedas y poco iluminadas favorecen la aparición de hongos y cochinillas.

Dónde ubicar el limonero en el patio o jardín

Para asegurar que la planta aproveche al máximo la luz solar, los expertos en botánica recomiendan orientar el árbol en zonas despejadas del jardín, alejadas de muros altos o de la sombra de árboles de mayor porte.

En el caso de tener la planta en maceta, la ventaja radica en la movilidad: se aconseja ir trasladando el recipiente según la época del año para buscar siempre la pared o el rincón donde el sol pegue de lleno durante la mayor parte de la jornada.

Acompañar estas horas de radiación con un riego moderado y una dosis de fertilizante orgánico antes del brote primaveral completará el combo perfecto para lucir un limonero radiante y cargado de frutos.