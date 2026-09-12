Si exprimiste un limón, no tires la semilla: cómo convertirla en un tesoro para tu casa

Germinar semillas de limón no solo es un gran tesoro en el mundo culinario y de la jardinería, sino también en el plano espiritual.

Para ello tenés que germinarlas. Primero junta todas las semillas y sécalas bien con un trapo. Hazles un pequeño corte para sacarles la capa exterior y pásalas a un recipiente con un papel húmedo y tapado para que no les entre aire.

Entre los 4 y los 6 días verás cómo la semilla empieza a tener raíz y hojas, entonces tenés que traspasarlas a un recipiente con tierra para que crezcan mejor. Pasados los meses cuando se conviertan en "mini limoneros" tendrás que pasarlos a una maceta más grande para que las semillas hagan su magia.

El significado espiritual del limonero

El limonero es símbolo de abundancia, de resistencia y adaptabilidad. Además de que se relaciona con la buena fortuna y prosperidad, el limonero se ha asociado con la eliminación de energías negativas e impurezas, tanto a nivel físico como espiritual.

Por eso, tener un limonero con fruto en casa eliminará el desorden, los conflictos, el estancamiento y la tensión no resuelta.