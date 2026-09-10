Cómo hacer un Budín de limón con aceite: la receta riquísima y fàcil con 6 ingredientes

El budín de limón con aceite es una de esas recetas fáciles y económicas que nunca fallan. Su miga húmeda y esponjosa, junto con el aroma fresco del limón, lo convierte en una opción ideal para acompañar el mate, el café o el té. Además, se prepara con ingredientes simples que suelen estar presentes en cualquier cocina.
Para hacer este budín, el aceite reemplaza a la manteca y aporta una textura suave y liviana. La ralladura de limón permite intensificar el sabor y darle un aroma irresistible, mientras que un sencillo glaseado completa la preparación. Una de esas recetas caseras perfectas para disfrutar en cualquier momento del día.
Receta para hacer budín de limón con aceite
Ingredientes:
- 3 huevos
- 2 tazas de harina leudante
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de aceite neutro
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 1 cdta. de polvo de hornear
Cómo preparar un budín de limón: receta, paso a paso
- Para empezar, en un bol grande, coloca los huevos con el azúcar y bate con varillas hasta obtener una textura espesa. Agrega el aceite y sigue batiendo. También, suma la ralladura y el jugo de limón. Combina bien.
- Luego, tamiza una taza de harina con el polvo de hornear e incorpora a la mezcla anterior con movimientos envolventes, con la ayuda de una espátula. Añade la segunda taza de harina y vuelve a realizar movimientos envolventes.
- Finalmente, vuelca la mezcla en una budinera enmantecada y enharinada y lleva el budín de limón a la parte media del horno precalentado. Cocina por 30 minutos.
Receta del glaseado de limón para budines
Ingredientes:
- 250 g de azúcar impalpable
- Leche, c/n
- 1 cda. de jugo y ralladura de limón
Procedimiento:
- Primero, en un recipiente pequeño, mezcla azúcar impalpable con un poco de leche hasta lograr una consistencia espesa.
- Luego, suma una cucharada de jugo de limón hasta lograr una textura consistente pero fluida.
- Cuando el budín o tu torta salga del horno, cubre con el glaseado de limón y espolvorea ralladura por encima.
En pocas palabras
- Budín de limón casero: Receta económica y fácil con 6 ingredientes, ideal para acompañar infusiones.
- Ingredientes principales: Harina leudante, azúcar, aceite neutro, huevos, ralladura y jugo de limón, y polvo de hornear.
- Preparación: Batir huevos y azúcar, agregar aceite y limón, incorporar harina y polvo de hornear, y hornear por 30 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI