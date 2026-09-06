Receta de buñuelos caseros de la abuela: ingredientes y elaboración muy sencilla

La receta de buñuelos caseros sale riquísima, con un exquisito aroma a vainilla y un toque cítrico opcional. Son bastante amigables a la boca, sobre todo por su consistencia, tierna y esponjosa por dentro pero crujiente por fuera.

Esta preparación cuenta con ingredientes clásicos y es muy sencilla de poner en práctica. Incluso se le pueden incluir sabores de los más variados a la preparación, como puré de manzana o banana pisada, aportándole una exquisitez inigualable a la mesa familiar.