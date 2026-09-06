Receta de buñuelos caseros de la abuela: ingredientes y elaboración muy sencilla

Preparar la receta de buñuelos caseros es una inmejorable chance de mimar el paladar de las personas, sobre todo aquellas que son fanáticas de las delicias dulces. Con origen en la gastronomía tradicional, esta receta es especial para acompañar unos buenos mates en el desayuno o la media tarde.
La receta de buñuelos caseros sale riquísima, con un exquisito aroma a vainilla y un toque cítrico opcional. Son bastante amigables a la boca, sobre todo por su consistencia, tierna y esponjosa por dentro pero crujiente por fuera.
Esta preparación cuenta con ingredientes clásicos y es muy sencilla de poner en práctica. Incluso se le pueden incluir sabores de los más variados a la preparación, como puré de manzana o banana pisada, aportándole una exquisitez inigualable a la mesa familiar.
Receta de buñuelos caseros, ingredientes
- 1 taza de harina común (0000)
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1/4 taza de azúcar (opcional)
- 1 huevo grande
- 1/2 taza de leche
- 1/4 taza de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional)
- Aceite
- Azúcar para espolvorear
Receta de buñuelos caseros, paso a paso
- Colocar en un recipiente amplio todos los ingredientes secos: la harina 0000, la sal, el polvo de hornear y el azúcar.
- En otro recipiente, batir ligeramente el huevo junto con la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de limón para integrar los aromas.
- Verter los ingredientes líquidos sobre los secos y mezclar bien hasta lograr una masa homogénea, suave y liza, similar a la consistencia del plato de panqueques.
- Llevar a fuego medio una sartén profunda con abundante aceite. Una vez caliente, ir vertiendo pequeñas porciones de la mezcla con la ayuda de una cuchara.
- Cocinar durante 1 o 2 minutos de cada lado hasta que inflen y obtengan un dorado parejo y uniforme.
- Retirar los buñuelos con una espumadera y colocar sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.
- Espolvorear inmediatamente con azúcar en forma de lluvia. También se pueden acompañar con miel, dulce de leche o un toque de canela.
En pocas palabras
- Receta fácil: Prepara buñuelos caseros con ingredientes comunes y paso a paso sencillo.
- Ingredientes básicos: Harina, sal, polvo de hornear, huevo, leche, aceite y esencia de vainilla.
- Servicio y acompañamiento: Se espolvorean con azúcar, miel, dulce de leche o canela.
Resumen generado por Thinkindot AI